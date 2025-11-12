  2. ফিচার

নলকূপের পানি শীতে গরম, গরমে ঠান্ডা থাকে কেন?

মোহাম্মদ সোহেল রানা
‎নলকূপের পানি শীতে গরম, গরমে ঠান্ডা থাকে কেন?
শীতকালে নলকূপের পানি গরম আর গরমকালে ঠান্ডা থাকে

‎‎বর্তমানে শহরাঞ্চলে নলকূপের দেখা না মিললেও গ্রামে এখনো হরহামেশাই তা দেখা যায়। আপনি হয়তো খেয়াল করেছেন শীতকালে নলকূপের পানি তুলনামূলকভাবে গরম আর গরমকালে ঠান্ডা লাগে। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছেন, কেন এমন হয়? এটি কি স্বাভাবিকভাবেই ঘটে, নাকি এর পেছনে কোনো কারণ আছে? পানির এই রহস্য অনেকের কাছেই অজানা।

‎আসলে নলকূপের পানির তাপমাত্রা সারা বছর প্রায় একই থাকে। মাটির নিচের অংশে তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন ঘটে না। আমাদের দেশে সাধারণ নলকূপের পানি স্থানভেদে ২৩° থেকে ২৭° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে, অর্থাৎ গড় ২৫° সেলসিয়াস।

‎তাহলে প্রশ্ন জাগে, শীত ও গরমকালে আমরা নলকূপের পানির তাপমাত্রায় এত পার্থক্য অনুভব করি কেন? ‎এর আসল কারণ হলো, নলকূপের পানির তাপমাত্রা নয়, পরিবর্তন ঘটে আমাদের চারপাশের পরিবেশের তাপমাত্রায়।

‎গরমকালে আমাদের দেশের গড় তাপমাত্রা থাকে প্রায় ৩৩° থেকে ৩৯° সেলসিয়াসের মধ্যে। এমন সময় নলকূপের পানির তাপমাত্রা থাকে ২৫° সেলসিয়াস। যেহেতু বাইরের পরিবেশ ও শরীরের তাপমাত্রা ৩৫° সেলসিয়াসের আশপাশে থাকে, তাই এই তুলনায় ২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি স্পর্শ করলে তা ঠান্ডা মনে হয়। অর্থাৎ নলকূপের পানি আমাদের দেহের চেয়ে ১০° সেলসিয়াস কম হওয়ায় এটি বেশ শীতল ও আরামদায়ক লাগে।

‎অন্যদিকে শীতকালে পরিস্থিতি পুরোপুরি উল্টো। আমাদের দেশে শীতকালে তাপমাত্রা সাধারণত ১২° থেকে ২০° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। তখন শরীরের বাইরের অংশের তাপমাত্রাও তুলনামূলকভাবে কম থাকে। কিন্তু নলকূপের পানির তাপমাত্রা আগের মতোই থাকে ২৫° সেলসিয়াস। ফলে শীতের সকালে সেই পানি স্পর্শ করলে তা তুলনামূলকভাবে উষ্ণ বা গরম মনে হয়।

‎আরেকটি বিষয় নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন শীতকালে সকালে প্রথমে নলকূপ চাপলে পানি খুব ঠান্ডা মনে হয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পর তুলনামূলক গরম পানি বের হয়। এর কারণ হলো, নলকূপের উপরের অংশে যে পানি থাকে তা বাইরের পরিবেশে ঠান্ডা হয়ে যায়। কিছুক্ষণ চাপার পর নিচের দিকের স্থিতিশীল পানিই ওপরে উঠে আসে, যার তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকে।

‎একইভাবে গরমকালেও ঘটনা ঘটে। প্রথমে নলকূপ চাপলে পানি গরম মনে হয়, কারণ উপরের অংশের পানি বাইরের তাপমাত্রায় গরম হয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর নিচের পানি উঠে এলে সেটি আরামদায়ক ঠান্ডা লাগে।

‎এক কথায়, নলকূপের পানি যত গভীর থেকে উত্তোলন করা হয়, সেখানে বাইরের পরিবেশের তাপমাত্রার ওপর প্রভাব পড়ে না। তাই সারা বছরই এর তাপমাত্রা একই রকম থাকে।

‎শুধু নলকূপ নয়, নদী ও সাগরের পানির ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়। পানির ওপরের স্তর বাইরের তাপমাত্রার সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তিত হয়, কিন্তু নিচের স্তরে তাপমাত্রা তুলনামূলক স্থির থাকে। তাই বাহিরের তাপমাত্রা চেয়ে নিচের পানি বিপরীত অনুভূতি দেয়।

