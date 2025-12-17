অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ
ঝড় তুললেও ফিফটি মিস আবরারের, বাংলাদেশের উড়ন্ত সূচনা
বরাবরের মতো ওপেনিংয়ে ঝড় তুললেন জাওয়াদ আবরার। কিন্তু তাকে ফিরতে হলো ১ রানের আক্ষেপ নিয়ে, মিস করলেন ফিফটি। ৩৬ বলে ৪৯ রানের ইনিংসে ৪টি করে চার-ছক্কা হাঁকান আবরার।
দুবাইয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে গ্রুপপর্বের ম্যাচে টস হেরে ব্যাটিং করছে বাংলাদেশ। আবরারের ঝোড়ো ব্যাটে ৭৫ বলে ৮৪ রানের উদ্বোধনী পায় বাংলাদেশ।
এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বাংলাদেশের সংগ্রহ ১৫ ওভারে ১ উইকেটে ৯৯ রান। রিফাত বেগ ৩৫ আর আজিজুল হাকিম তামিম ৫ রানে অপরাজিত আছেন।
এমএমআর