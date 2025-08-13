সরকারি ওষুধ উৎপাদনে সক্ষমতা বাড়াচ্ছে এসেনশিয়াল ড্রাগস

সরকারি ওষুধ উৎপাদনে সক্ষমতা বাড়াচ্ছে এসেনশিয়াল ড্রাগস
• দাম কমে অর্ধেক করা হয়েছে ৩৬ ওষুধের
• হচ্ছে নতুন প্ল্যান্ট, মেডিসিনে মিটবে সরকারি চাহিদা
উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, খরচ সাশ্রয় ও পণ্যের মানোন্নয়নে ধারাবাহিক অগ্রগতি অর্জন করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড। কোম্পানিটি সরকারি হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার চাহিদা মেটাতে আরও কার্যকরভাবে কাজ করতে নতুন প্রযুক্তি, উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও আধুনিক প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে।
১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি নন-এসেনশিয়াল ড্রাগসের উৎপাদন সীমিত করে এসেনশিয়াল ড্রাগস উৎপাদনে জোর দিচ্ছে। এর ফলে সরকারি হাসপাতালগুলোর ওষুধ সরবরাহ ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। অনলাইনভিত্তিক প্রেসক্রিপশন ও ওষুধ সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে হাসপাতালগুলোতে ওষুধের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে।
উৎপাদন ও খরচ সাশ্রয়ের সাফল্য
গত ৬ মাসে কোম্পানির অর্জনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য
• ৩৬টি ওষুধের দাম কমানো হয়েছে, যা সরকারি ক্রয়ের খরচ সাশ্রয় করেছে।
• টুল ম্যানুফেকচারিংয়ের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং কিছু মেশিন সংযোজনের মাধ্যমে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
• ইনট্রাভেনাস ফ্লুইড প্ল্যান্ট চালু হয়েছে, যা সরকারি চাহিদার আইভি ফ্লুইড সরবরাহ করছে।
• ভালো উৎস থেকে সাশ্রয়ী দামে এপিআই সংগ্রহ নিশ্চিত করা হয়েছে।
• অতিরিক্ত ব্যয় ও অপচয় নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।
• ওভারটাইম কমিয়ে কর্মঘণ্টা বৃদ্ধি করে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে।
নতুন প্রকল্প ও প্রসার পরিকল্পনা
কোম্পানি দুটি নতুন প্ল্যান্ট নির্মাণ করছে—একটি ভ্যাকসিন উৎপাদন সক্ষম বায়োটেক প্ল্যান্ট এবং অন্যটি বিদ্যমান প্ল্যান্ট আধুনিকায়ন। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে নির্মিত এসব প্ল্যান্ট বাংলাদেশকে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে নিতে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ভবিষ্যতে বায়োলজিক্যাল পণ্য—যেমন ইনসুলিন ও এরিথ্রোপোয়েটিন উৎপাদনের প্রস্তুতি নিচ্ছে এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড। পাশাপাশি Generation Contraceptive Pill উৎপাদনে প্রাথমিক ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে, যা পারিবারিক পরিকল্পনা খাতে সরকারের চাহিদা মেটাতে সহায়ক হবে।
সরকারি চাহিদা পূরণে অঙ্গীকার
এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড জানিয়েছে, তারা সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও দক্ষ প্রক্রিয়ায় উৎপাদন চালিয়ে যাবে এবং সরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় সব এসেনশিয়াল ড্রাগস সরবরাহ নিশ্চিত করবে। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য লাভ নয় বরং জনস্বার্থে ওষুধ উৎপাদন অগ্রাধিকার দেওয়া।
