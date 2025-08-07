  2. রাজনীতি

ওষুধ শিল্প নেতাদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৩ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
দেশের ওষুধ শিল্প সমিতির শীর্ষ নেতারা বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত ৮টায় গুলশানে চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়।

ওষুধ শিল্প সমিতির পক্ষ থেকে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান সভাপতি ও ইনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল মুক্তাদির, মহাসচিব ও ডেল্টা ফার্মা লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাকির হোসেনসহ পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল। আরও ছিলেন, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস এর চেয়ারম্যান তপন চৌধুরী, শিল্প সমিতির সহ-সভাপতি কায়সার কবির, যুগ্ম সম্পাদক এম মহিবুজ্জামান এবং নির্বাহী কমিটির সদস্য মিসেস সিমিন রহমান।

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও দলের স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও একমি ফার্মাসিউটিক্যালস-এর চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান সিনহা।

বৈঠকে দেশের ওষুধ শিল্পের বর্তমান চ্যালেঞ্জ, নীতি নির্ধারণ, রপ্তানি সম্ভাবনা এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান বিষয়ে আলোচনা হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

