ওষুধ শিল্প নেতাদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক
দেশের ওষুধ শিল্প সমিতির শীর্ষ নেতারা বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত ৮টায় গুলশানে চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়।
ওষুধ শিল্প সমিতির পক্ষ থেকে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান সভাপতি ও ইনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল মুক্তাদির, মহাসচিব ও ডেল্টা ফার্মা লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাকির হোসেনসহ পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল। আরও ছিলেন, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস এর চেয়ারম্যান তপন চৌধুরী, শিল্প সমিতির সহ-সভাপতি কায়সার কবির, যুগ্ম সম্পাদক এম মহিবুজ্জামান এবং নির্বাহী কমিটির সদস্য মিসেস সিমিন রহমান।
বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও দলের স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও একমি ফার্মাসিউটিক্যালস-এর চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান সিনহা।
বৈঠকে দেশের ওষুধ শিল্পের বর্তমান চ্যালেঞ্জ, নীতি নির্ধারণ, রপ্তানি সম্ভাবনা এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান বিষয়ে আলোচনা হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।
কেএইচ/এমআইএইচএস