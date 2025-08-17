চিকিৎসাসেবা নিয়ে আসিফ নজরুলের মন্তব্যে ড্যাবের প্রতিবাদ
দেশের চিকিৎসক ও চিকিৎসাসেবা নিয়ে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সাম্প্রতিক মন্তব্যে গভীর হতাশা ও তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছে বিএনপিপন্থি চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)।
শনিবার (১৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশীদ ও মহাসচিব ডা. মো. জহিরুল ইসলাম শাকিল এক বিবৃতিতে নিন্দা জানান।
তারা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হয়েও চিকিৎসকদের নিয়ে এমন অবমাননাকর বক্তব্য চিকিৎসকদের নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগকে হেয়প্রতিপন্ন করেছে। এমন বক্তব্য স্বাস্থ্যসেবার প্রতি জনসাধারণের আস্থাকে সংকুচিত করে। আমরা অবিলম্বে ড. আসিফ নজরুলকে তার মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।
তারা আরও বলেন, ন্যায্য বেতন-ভাতা না পাওয়া সত্ত্বেও প্রত্যন্ত গ্রামীণ ক্লিনিক থেকে শহরের ব্যস্ততম হাসপাতালে বাংলাদেশের চিকিৎসকরা নিরলসভাবে চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছেন। কোভিড-১৯ মহামারি থেকে শুরু করে ডেঙ্গুর প্রকোপ পর্যন্ত নানা স্বাস্থ্য সংকটে বহু চিকিৎসক জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন; কেউ কেউ প্রাণও হারিয়েছেন। তবুও চিকিৎসকরা তাদের সেবা ও মানবিকতার পথ থেকে পিছপা হননি।
ড্যাবের শীর্ষ দুই নেতা বলেন, এছাড়া গত বছরের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে এদেশের চিকিৎসকরা আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসাসেবা দিয়েছিলেন। চাকরি হারানোর ঝুঁকি, পুলিশি হয়রানি সত্ত্বেও চিকিৎসকরা এদেশের ছাত্র-জনতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। গণঅভ্যুত্থানে চিকিৎসকদের এক বিশাল অবদান থাকার পরও গণঅভ্যুত্থানের ফসল হিসেবে গঠিত সরকারের একজন উপদেষ্টা কর্তৃক চিকিৎসকদের অপমান করা এক বিরাট অন্যায়।
তারা বলেন, গঠনমূলক সমালোচনা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সৌন্দর্য। তবে সেটি হতে হবে তথ্যনির্ভর ও সম্মানজনক। পুরো চিকিৎসক সমাজ নিয়ে অযথা বদনাম করা হাজারো সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসকের আত্মত্যাগকে অপমানিত করে, চিকিৎসক-রোগীর সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সর্বোপরি, মেধাবী তরুণদের চিকিৎসাসেবার মতো মহান পেশায় আসার আগ্রহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আমরা আসিফ নজরুলকে তার বক্তব্যের একটি ব্যাখ্যা এবং দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষমাপ্রার্থনার দাবি জানাচ্ছি।
নেতৃদ্বয় বলেন, ড্যাব চিকিৎসাপেশার মর্যাদা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং একই সঙ্গে স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির পক্ষে কাজ করে যাবে। আমরা সবসময় গঠনমূলক সংলাপকে স্বাগত জানাই, যা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। কিন্তু চিকিৎসাপেশা নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্য এবং চিকিৎসকদের হেয়প্রতিপন্ন করার যে কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাবে ড্যাব; প্রয়োজনে পেশাগত মর্যাদা রক্ষায় কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করবে।
