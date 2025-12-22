জাতীয়তাবাদী মহিলা দলে আরও যারা দায়িত্ব পেলেন
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে কয়েকটি পদে নতুন করে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে দপ্তর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সাবেক ছাত্রদল নেত্রী শাহীনুর নার্গিস।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছেন।
মহিলা দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে তাহমিনা আফরিন নীতাকে প্রচার সম্পাদক এবং রেহানা সুলতানা আরজুকে সহ-প্রচার সম্পাদক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
জানতে চাইলে শাহীনুর নার্গিস বলেন, মহিলা দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে দায়িত্ব পেয়ে অবশ্যই আনন্দিত। ছোট পরিসর থেকে বড় পরিসরে কাজের সুযোগ পেয়েছি। নিজের বিগত দিনের অভিজ্ঞতাকে বৃহৎ পরিসরে কাজে লাগিয়ে বিএনপির পাশে থাকতে চাই।
