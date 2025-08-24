নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রোটারি ক্লাবের সচেতনতা উদ্যোগ
রোটারি ক্লাব অব বনানী ঢাকা’র উদ্যোগে এবং ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম ও জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহযোগিতায় রাজধানীর খিলক্ষেত সিসিএসএন ও ফ্যামিলি হেলথ কেয়ার সেন্টারে বিনামূল্যে স্তন ও জরায়ু ক্যান্সার স্ক্রিনিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত চলা এ ক্যাম্পে ১৪০ জন নারী নিবন্ধন করেন। দুপুর ২টা পর্যন্ত ৮১ জন পরীক্ষা করান। আবহাওয়া ও সময়সীমার কারণে অনেক আগ্রহী নারী অংশ নিতে না পারলেও তাদেরকে আগামী মাসের ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।
ক্যাম্পে ৮ জন নারীর সম্ভাব্য সংক্রমণ শনাক্ত হয়। তাদের আগামী সোমবার সিসিএসএন-এ ফলোআপ পরীক্ষা এবং দুই সপ্তাহ পর জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে বিস্তারিত তদন্তের জন্য রেফার করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। ক্যাম্পে সিসিএসএন-এর মেডিকেল অফিসার ও নার্সিং টিম রোগীদের রেকর্ড সংরক্ষণ ও ফলোআপ নিশ্চিত করেন।
বিশেষজ্ঞরা জানান, বাংলাদেশে নারীদের মৃত্যুর প্রধান কারণগুলোর মধ্যে জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার অন্যতম। প্রতি বছর এ দুই রোগে প্রায় ১২ হাজার নারী মারা যান। এর মধ্যে জরায়ু-মুখ ক্যান্সারে প্রায় ৭ হাজার এবং স্তন ক্যান্সারে প্রায় ৫ হাজার নারী মৃত্যুবরণ করেন। শুধু ২০২৩ সালেই এ দুই ধরনের ক্যান্সারে প্রায় ২১ হাজার নারী আক্রান্ত হয়েছেন।
বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক এক গবেষণা অনুযায়ী, দেশে প্রতি এক লক্ষ মানুষের মধ্যে ১০৬ জন ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। বর্তমানে দেশে ৩৮ ধরনের ক্যান্সারের রোগী শনাক্ত হলেও এর মধ্যে স্তন, মুখ, পাকস্থলী, শ্বাসনালী ও জরায়ু-মুখ ক্যান্সারের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি।
তবে দেশজুড়ে রোগভিত্তিক কোনো জাতীয় জরিপ না থাকায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।
রোটারি ক্লাব অব বনানী ঢাকা জানায়, প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণ, সচেতনতা এবং সময়মতো চিকিৎসার মাধ্যমে নারীদের জীবন বাঁচানো সম্ভব। এ উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
