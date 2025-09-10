চট্টগ্রামে ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত আরও ৭২

চট্টগ্রামে ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত আরও ৭২
চট্টগ্রামে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে ৪৩ এবং চিকুনগুনিয়ায় ২৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেন জেলা সিভিল সার্জন জাহাঙ্গীর আলম।
ডেঙ্গুতে আক্রান্তদের মধ্যে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২১, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিকাল অ্যান্ড ইনফেকশিয়াস ডিজিসেস (বিআইটিআইডি) হাসপাতালে নয়, চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে চার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তিন ও বেসরকারি হাসপাতালে ছয়জন ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানিয়েছে, চট্টগ্রামে চলতি বছর ১ হাজার ৮৬৬ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন এবং মারা গেছেন ১৭ জন। তাদের মধ্যে গেল আগস্ট মাসে ৭০৫ এবং চলতি সেপ্টেম্বরে এ পর্যন্ত ২৮৬ জন আক্রান্ত হন। এ বছর মোট আক্রান্তদের মধ্যে ৯৭৬ জন নগরীর এবং ৮৯০ জন বিভিন্ন উপজেলার বাসিন্দা। আক্রান্তদের মধ্যে পুরুষ ৯৯০, নারী ৫৬৪ ও শিশু ৩১২ জন।
উপজেলা পর্যায়ে আক্রান্তের মধ্যে সীতাকুণ্ডে ৩২১, বাঁশখালীতে ১৫৯, আনোয়ারায় ৮১, লোহাগাড়ায় ৮১, সাতকানিয়ায় ৫৬, রাউজানে ৩২, কর্ণফুলীতে ২৯, হাটহাজারীতে ২৬, চন্দনাইশে ২৪, পটিয়ায় ২০ জন, মীরসরাইয়ে ১৫ জন, বোয়ালখালীতে ১০, ফটিকছড়িতে ১৪, রাঙ্গুনিয়ায় ১২ ও সন্দ্বীপে ১০ জন রয়েছেন।
আগের বছর জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন ৪ হাজার ৩২৩ জন এবং মারা যান ৪৫ জন। ২০২৩ সালে আক্রান্ত ছিলেন ১৪ হাজার ৮৭ জন এবং মৃত্যু হয় ১০৭ জনের। এর আগের বছর ৫ হাজার ৪৪৫ জন আক্রন্ত হয়ে মারা যান ৪১ জন।
অপরদিকে, চলতি বছর চট্টগ্রামে চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ১৭৭ জন। এর মধ্যে শিশু ২২৫, পুরুষ ১ হাজার ৬৮৯ ও নারী ১ হাজার ২৬৩ জন।
