জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের নতুন পরিচালক জানে আলম

জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের নতুন পরিচালক জানে আলম
রাজধানীর জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের নেতৃত্বে পরিবর্তন এসেছে। ডা. জানে আলম মৃধাকে এর পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে এ আদেশ জারি করা হয়।
বর্তমান পরিচালক অধ্যাপক খায়ের আহমেদ চৌধুরী পদোন্নতিজনিত কারণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে যোগ দিয়েছেন। তাকে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) করা হয়েছে। তার স্থলে ডা. জানে আলম মৃধাকে পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) করা হয়েছে।
