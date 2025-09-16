স্বাস্থ্যখাতে গতি আনতে ৩৫০০ সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগে প্রজ্ঞাপন

স্বাস্থ্যখাতে গতি আনতে ৩৫০০ সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগে প্রজ্ঞাপন
দেশের স্বাস্থ্যসেবায় গতি আনতে বড় পরিসরে জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) প্রায় সাড়ে তিন হাজার সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।
মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এটিএম সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত ওই প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে, সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) নিয়োগ পরীক্ষা শেষে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মেধা ও পছন্দের ভিত্তিতে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে পদায়ন করা হয়েছে।
নবনিযুক্ত নার্সদের আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদান করতে হবে। নির্ধারিত ফরম্যাটে যোগদানপত্র, পুলিশ ভেরিফিকেশন, পিএমআইএস এবং সম্পদ বিবরণী ফরম পূরণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে জমা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে প্রজ্ঞাপনে।
চাকরিতে প্রবেশের সময় নার্সদের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে বন্ড স্বাক্ষরের শর্তও যুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণকাল বা প্রশিক্ষণোত্তর তিন বছরের মধ্যে পদত্যাগ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যয় ফেরত দেওয়া বাধ্যতামূলক এবং কর্মজীবনে যৌতুক গ্রহণ বা প্রদান থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার।
অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, নবনিযুক্ত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের ভবিষ্যৎ বদলি বা পদায়ন সর্বশেষ প্রণীত নীতিমালার আলোকে সম্পন্ন হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, এ নিয়োগ দেশের সরকারি হাসপাতালগুলোর সেবা আরও গতিশীল করবে এবং রোগীসেবায় মানোন্নয়ন ঘটাবে।
