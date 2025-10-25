নীরব ঘাতক ব্যথাহীন হার্ট অ্যাটাক, বেশি ঝুঁকিতে কারা
হার্ট অ্যাটাক শব্দটি শুনলেই আতঙ্ক তৈরি হয়। সাধারণত হার্ট অ্যাটাক মানেই বুকে প্রচণ্ড ব্যথা, শরীরে ঘাম, অস্বস্তি ভাব এবং মৃত্যুভয়- এমনটাই আমাদের ধারণা। কিন্তু সব হার্ট অ্যাটাকেই ব্যথা থাকে না। নীরবে, ব্যথাহীনভাবেও হার্টের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে বলা হয় সাইলেন্ট হার্ট অ্যাটাক বা ব্যথাহীন হার্ট অ্যাটাক।
বিশিষ্ট জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. লেলিন চৌধুরী শনিবার (২৫ অক্টোবর) তার ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘হার্ট অ্যাটাকে সাধারণত মধ্যবুকে সুতীব্র ব্যথা, ঘাম, অস্বস্তি ও মৃত্যুভয়ের অনুভূতি থাকে। কিন্তু ব্যথা ছাড়াও হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।’
তিনি লেখেন, ‘বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে ব্যথাহীন হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেক বেশি। যেসব ডায়াবেটিস রোগীর রক্তের শর্করা বছরের পর বছর অনিয়ন্ত্রিত থাকে, তাদের ব্যথাহীন হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কয়েকগুণ বেড়ে যায়।’
‘এ ধরনের রোগীরা অনেক সময় বুঝতেই পারেন না যে তাদের হার্টে এরই মধ্যে ক্ষতি শুরু হয়েছে। ফলে, চিকিৎসা শুরু হয় দেরিতে- যা জীবনহানির ঝুঁকি বাড়ায়।’
এ বিষয়ে পরামর্শ তুলে ধরেন ডা. লেলিন চৌধুরী। তিনি লেখেন, ‘ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখা সুস্থ ও ভালো থাকার প্রধান শর্ত। নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম এবং নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চললে ব্যথাহীন হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব।’
ব্যথাহীন হার্ট অ্যাটাকের যেসব উপসর্গ দেখা দিতে পারে-
১. অল্প কাজেই অতিরিক্ত ক্লান্তি বা শ্বাসকষ্ট।
২. বুক ভার লাগা বা হালকা চাপের অনুভূতি।
৩. হঠাৎ ঘাম বা বমি বমি ভাব।
৪. ঘুমের মধ্যে অস্বস্তি বা হালকা ব্যথা।
৫. হাত, চোয়াল বা ঘাড়ে টান লাগা।
এসব লক্ষণ দেখা দিলে অবহেলা না করে দ্রুত ইসিজি ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করানো জরুরি।
