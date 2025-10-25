  2. স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে ভর্তি ৬৫৯

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৩ পিএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ডেঙ্গুরোগী। ফাইল ছবি

সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ৬৫৯ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তবে এসময়ে আক্রান্ত কারো মৃত্যু হয়নি।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১২৬ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১০৪ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৭০ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ১২৪ জন, দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৫৭ জন, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩১ জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪৭ জন রয়েছেন।

চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে এখন পর্যন্ত ২৫৯ জন মারা গেছেন। একই সময়ে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৪ হাজার ২৯৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন ৬৫৬ ডেঙ্গুরোগী। এ নিয়ে চলতি বছর আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এখন পর্যন্ত মোট ছাড়পত্র পেয়েছেন ৩১ হাজার ৩৯৩ জন। আর চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে ৬৫ দশমিক ৩০ শতাংশ পুরুষ এবং ৩৪ দশমিক ৭০ শতাংশ নারী।

২০২৩ সালে সারাদেশে ডেঙ্গুতে এক হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু ও আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তিন লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন। গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে ডেঙ্গুতে মৃত্যু ৫৭৫ জনের এবং আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন এক লাখ এক হাজার ২১৪ জন।

