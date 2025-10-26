সিস্টিক ফাইব্রোসিস রোগীদের জন্য ওষুধ সহজলভ্য করার উদ্যোগ
বিরল ও প্রাণঘাতী জেনেটিক রোগ সিস্টিক ফাইব্রোসিসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য জীবনরক্ষাকারী ওষুধ সহজলভ্য করতে উদ্যোগ নিয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো ফার্মা। মার্কিন প্রতিষ্ঠান ভার্টেক্স ফার্মাসিউটিক্যালস উদ্ভাবিত ব্যয়বহুল ওষুধ ট্রিকাফটার (Trikafta) জেনেরিক সংস্করণ ‘ট্রিকো (Triko)’ উৎপাদন করে বিশ্বজুড়ে সুলভমূল্যে সরবরাহের পরিকল্পনা নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
সিস্টিক ফাইব্রোসিসে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১ লাখ ৮৯ হাজার মানুষ ভুগছেন। কিন্তু মাত্র ৬০ শতাংশ রোগীর রোগ নির্ণয় হয়, আর চিকিৎসা পান মাত্র ২৭ শতাংশ। ট্রিকাফটা এই রোগের চিকিৎসায় যুগান্তকারী হলেও, বছরে প্রায় ৩ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ডলার খরচ হওয়ায় অধিকাংশ রোগীর নাগালের বাইরে।
এই পরিস্থিতিতে, সিস্টিক ফাইব্রোসিসে আক্রান্ত শিশুদের অভিভাবকরা বেক্সিমকো ফার্মার ট্রিকো সরবরাহে ‘কমিউনিটি পরিচালিত বায়ারস ক্লাব’ গঠন করেছেন। ২৩ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে অনুষ্ঠিত নর্থ আমেরিকান সিস্টিক ফাইব্রোসিস কনফারেন্সে বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়।
ঘোষণায় জানানো হয়, বেক্সিমকো ফার্মার ট্রিকোর বার্ষিক চিকিৎসাব্যয় শিশুদের জন্য ৬,৩৭৫ ডলার এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ১২,৭৫০ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে—যা মূল ট্রিকাফটার দামের তুলনায় বহুগুণ কম। অর্থাৎ, ট্রিকাফটার দামে একজন শিশুর চিকিৎসার সমান খরচে ট্রিকো দিয়ে ৫৮ জন শিশুর চিকিৎসা সম্ভব হবে। ওষুধটি ২০২৬ সালের এপ্রিল নাগাদ বাজারে সরবরাহের পরিকল্পনা রয়েছে।
যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংগঠন ‘জাস্ট ট্রিটমেন্ট’-এর মুখ্য সমন্বয়ক ও ‘রাইট টু ব্রিদ’ ক্যাম্পেইনের নেত্রী গেইল প্লেজার, যিনি নিজেও এক সিস্টিক ফাইব্রোসিস আক্রান্ত শিশুর মা। তিনি বলেন, ‘আজ একটি ঐতিহাসিক দিন। দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসার নাগালের বাইরে থাকা এই রোগের সাশ্রয়ী সমাধান বিশ্বজুড়ে হাজারো পরিবারকে নতুন আশার আলো দেখাবে।’
বেক্সিমকো ফার্মা আরও জানায়, ট্রিকোর পাশাপাশি তারা ‘বেক্সডেকো’ নামে আরেকটি ওষুধ বাজারে আনছে, যা ট্রিকোর একটি উপাদান আইভাকাফটরের (Ivacaftor) জেনেরিক সংস্করণ। এর দাম হবে প্রতি ট্যাবলেট মাত্র ৫ ডলার।
প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা রাব্বুর রেজা বলেন, ‘বেক্সিমকো ফার্মা সবসময় ব্যয়বহুল চিকিৎসাকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আনার লক্ষ্যেই কাজ করে। সিস্টিক ফাইব্রোসিসের মতো বিরল রোগের চিকিৎসায় আমাদের তৈরি ট্রিকো সাশ্রয়ী বিকল্প হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’
মালয়েশিয়াভিত্তিক গবেষণা সংস্থা থার্ড ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক, যুক্তরাজ্যের ‘জাস্ট ট্রিটমেন্ট’ এবং বৈশ্বিক ক্যাম্পেইন ‘রাইট টু ব্রিদ’-এর অনুরোধে বেক্সিমকো ফার্মা এই মানবিক উদ্যোগ নিয়েছে, যা সারাবিশ্বের সিস্টিক ফাইব্রোসিস রোগীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।
এসইউজে/বিএ