পুষ্টি সহায়তায় প্রাথমিক গর্ভপাতের হার ৩০ শতাংশ হ্রাস করে

পুষ্টি সহায়তায় প্রাথমিক গর্ভপাতের হার ৩০ শতাংশ হ্রাস করে
গর্ভধারণের আগে গর্ভাবস্থা ও নবজাতকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি সহায়তা গ্রহণে আন্তর্জাতিক পুষ্টি বিশেষজ্ঞের সুপারিশ রয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য গবেষণায় অগ্রণী প্রতিষ্ঠান আইসিডিডিআর,বি-র ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে বিভিন্ন সুপারিশ আসে।
‘দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে পুষ্টি গবেষণার অর্ধশতাব্দির যাত্রা’ শীর্ষক এ সেমিনারটি রাজধানীর মহাখালীর সাসাকাওয়া মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কূটনীতিক, গবেষক, অ্যালামনাই, উন্নয়ন সহযোগী এবং আইসিডিডিআর,বি–র কর্মীরা।
প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক ড. তাহমিদ আহমেদ সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন। তিনি আইসিডিডিআর,বি-র দীর্ঘ ইতিহাস এবং গবেষণার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগী প্রতিষ্ঠান, দাতা দেশ ও স্থানীয় অংশীদারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।
অনুষ্ঠানে মার্কিন দূতাবাসের সিনিয়র হেলথ স্পেশালিস্ট সুস্মিতা খান মার্কিন সরকারের ১৯৭৯ সাল থেকে আইসিডিডিআর,বি–র সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি প্রতিষ্ঠানটির গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্রের অবদান এবং বাংলাদেশ ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা নিয়ে মন্তব্য করেন।
এছাড়া, কানাডার হাইকমিশনার অজিত সিং তার বক্তব্যে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য গবেষণায় আইসিডিডিআর,বি–র অনন্য অবদান তুলে ধরেন এবং কানাডার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ককে জাতীয় গৌরব হিসেবে আখ্যায়িত করেন।
মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জনস হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর অধ্যাপক কিথ পি. ওয়েস্ট জুনিয়র। তিনি তার পাঁচ দশকের গবেষণার অভিজ্ঞতা শেয়ার করে গর্ভধারণের আগে নারীদের পুষ্টি উন্নয়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন।
অধ্যাপক ওয়েস্ট বলেন, গর্ভাবস্থার আগে মাল্টিপল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সাপ্লিমেন্টস (এমএমএস) গ্রহণ করা নারীদের মধ্যে প্রাথমিক গর্ভপাতের হার প্রায় ৩০ শতাংশ হ্রাস করে এবং সেসব প্রেক্ষাপটে যেখানে পুষ্টির ঘাটতি রয়েছে, সেখানে এ ধরনের প্রাথমিক সহায়তা গর্ভাবস্থার ফলাফলকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে।
অধ্যাপক ওয়েস্ট তার বক্তৃতার পর বাংলাদেশে তার গবেষণার ঐতিহাসিক স্মৃতি হিসেবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই ও উপকরণ আইসিডিডিআর,বি-র নির্বাহী পরিচালক ড. তাহমিদ আহমেদের হাতে উপহার দেন।
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের প্রথম দিনে ২৬ নভেম্বর, আইসিডিডিআর,বি–র কর্মীদের আয়োজনে এক আনন্দমেলা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিভিন্ন স্টল ও প্রদর্শনীতে কারুশিল্প, পোশাক এবং খাদ্যসামগ্রী প্রদর্শিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম দিনের আয়োজন শেষ হয়।
এছাড়া, আইসিডিডিআর,বি-র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন শেষ হবে ২৭ নভেম্বরের সেমিনারের মাধ্যমে, যেখানে প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারত্ব এবং প্রমাণনির্ভর গবেষণার মাধ্যমে স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়ন তুলে ধরা হবে।
৬৫ বছর ধরে জনস্বাস্থ্য গবেষণায় অবদান রেখে চলা আইসিডিডিআর,বি সম্প্রতি টাইম ম্যাগাজিনের ‘বেস্ট ইনভেনশনস’ তালিকায় স্থান পায় এবং টাইম হেলথ ১০০-এ নির্বাহী পরিচালক ড. তাহমিদ আহমেদ অন্তর্ভুক্ত হন, যা প্রতিষ্ঠানটির বৈশ্বিক প্রভাবের আরও একটি প্রমাণ।
আইসিডিডিআর,বি প্রতিষ্ঠার পর থেকে সারা বিশ্বে প্রমাণিত গবেষণা, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং সেবামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে মানবকল্যাণে অব্যাহতভাবে অবদান রেখে আসছে।
