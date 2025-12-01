নেসলে বাংলাদেশের প্রথম ‘গাট হেলথ সামিট’
বিজ্ঞান ও পুষ্টি বিষয়ে জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন
নেসলে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো আয়োজন করেছে ‘দ্য গাট নেক্সাস; দ্য সায়েন্স অব দ্য গাট মাইক্রোবায়োম’ শীর্ষক দুইদিনব্যাপী বিশেষ কর্মশালা।
কর্মশালায় গাট হেলথ বিষয়ক সর্বশেষ সায়েন্টিফিক অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। এতে দেশের বিভিন্ন খাতের ২৫০-এর বেশি বিশেষজ্ঞ ও গবেষক অংশ নেন।
কর্মশালায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা শ্রীলঙ্কার প্রফেসর ড. শামন রাজেন্দ্রজিৎ ও নেদারল্যান্ডসের প্রফেসর ড. মার্ক এ. বেনিঙ্গা গাট হেলথ ও ফাংশনাল গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ডিসঅর্ডার নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেন।
বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট তুলে ধরে আইসিডিডিআর,বি’র প্রফেসর ড. মো. ইকবাল হোসেন স্থানীয় খাদ্যাভ্যাসে গাট-বান্ধব খাবারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।
কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা প্রোবায়োটিক ও সিনবায়োটিক উদ্ভাবন বিষয়ক সায়েন্টিফিক বুথগুলো পরিদর্শন করেন। যেখানে গাট হেলথ বিষয়ে আর উন্নত শিক্ষার প্রসার ও নিউট্রিশন অগ্রসর ও সমাধান প্রদানে নেসলের প্রতিশ্রুতি আরও সুদৃঢ়ভাবে তুলে ধরা হয়।
নেসলে নিউট্রিশন ইনস্টিটিউট আয়োজিত এই কর্মশালা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্বাস্থ্যের জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পুষ্টির সমন্বয়কে আরও এগিয়ে নেওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
বিএ