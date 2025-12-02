স্বাস্থ্যের সাবেক এডিজি দিলু আরা বেগম মারা গেছেন
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) ডা. দিলু আরা বেগম মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুরে রাজধানীর গ্রিন লাইফ হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি দুই কন্যাসন্তানসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
ডা. দিলু আরা বেগম জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার গুঠাইল গ্রামের মৌলভীবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি লাভ করেন। ইসলামপুর উপজেলায় তিনিই প্রথম নারী এমবিবিএস চিকিৎসক, যা তৎকালীন সমাজবাস্তবতায় তার জন্মস্থান ইসলামপুর উপজেলা ও এর আশপাশের আরও বহু জনপদের নারী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ বা চিকিৎসার মতো সৎ পেশা বেছে নিতে অনুপ্রাণিত করে।
চিকিৎসকের পেশাগত জীবনের পাশাপাশি ডা. দিলু আরা বেগম সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। তার মৃত্যুর খবর পৌঁছালে এলাকার সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।
রাজধানীর গ্রিন রোডে স্টাফ কোয়ার্টার জামে মসজিদে প্রথম জানাজা এবং বাদ মাগরিব মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দ্বিতীয় জানাজা শেষে সেখানে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয় কৃতী এই চিকিৎসককে।
ডা. দিলু আরা বেগম দীর্ঘদিন ডিজিএইচএসে কর্মরত ছিলেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এডিজি-অ্যাডমিন) হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন তিনি।
ডা. দিলু আরা বেগমের মৃত্যুতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. আবু জাফরসহ অধিদপ্তরের সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী শোকাভিভূত এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।
অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ডা. এ বি এম আবু হানিফের সই করা এক শোকবার্তায় এসব তথ্য জানানো হয়।
