ইমরান খান সুস্থ আছেন: বোন উজমা খান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:২৫ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ইমরান খান সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন বলে জানিয়েছেন তার বোন উজমা খান। মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে ইমরান খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তিনি এই তথ্য জানান। এতে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চলমান কয়েক সপ্তাহের জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটে।

কারাগারের বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে উজমা বলেন, আমার বোনদের (আলিমা খান ও নরিন খান) সঙ্গে আলোচনার পর আরও বিস্তারিত তথ্য জানাবো।

এর আগে ইমরান খানের সঙ্গে কারাগারে দেখা করার অনুমতি পান উজমা খান।

উজমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয় যে তিনি কারাগারের ভেতরে গিয়ে ইমরান খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন।

অনুমতি পাওয়ার পর উজমা আদিয়ালা কারাগারের উদ্দেশে রওয়ানা দেন। তিনি বলেন, অবশেষে সাক্ষাতের অনুমতি পেয়ে তিনি খুশি এবং কারাগার থেকে ফিরে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন।

আদিয়ালা কারাগার এলাকা এখন উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। বিশেষ নিরাপত্তা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কারাগার রোডে পাঁচটি অতিরিক্ত চেকপোস্ট বসানো হয়েছে।

জেলা পুলিশের ১২টি থানার সদস্য, নারী পুলিশ এবং ৭০০’র বেশি নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন রয়েছে, যাদের কাছে অ্যান্টি-রায়ট সরঞ্জামও আছে। কঠোর তল্লাশির পরই শুধু যানবাহনকে অগ্রসর হতে দেওয়া হচ্ছে।

সূত্র: জিও নিউজ

