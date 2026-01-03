৩৫৭ সহকারী সার্জনের জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রবেশন শর্ত শিথিল
সরকার বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৩৫৭ জন সহকারী সার্জনের ক্ষেত্রে স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত কয়েকটি শর্ত শিথিল করেছে। এজন্য ‘বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট রুলস, ১৯৮১’ সংশোধন করে সম্প্রতি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ১২ মার্চ বা এর আগে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ৩৫৭ জন সহকারী সার্জনকে আর স্থায়ীকরণের জন্য ভিত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিতে বা বিভাগীয় পরীক্ষা দিতে হবে না।
এছাড়া, স্থায়ীকরণের জন্য দুই বছরের শিক্ষানবিশকাল বা প্রবেশন সম্পন্ন করার যে শর্ত ছিল, তা থেকেও তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, এসব সহকারী সার্জন স্থায়ী হওয়ার পর ‘চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫’ অনুযায়ী ৩৫ হাজার ৫০০ থেকে ৬৭ হাজার ১০ টাকা বেতনস্কেলের প্রারম্ভিক বেতনভুক্ত কোনো নির্দিষ্ট পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত হিসেবেও কিছু বিধিনিষেধ শিথিল করা হবে। ফলে পদোন্নতির পথে বিদ্যমান একটি যোগ্যতা শর্ত তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।
‘সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮’-এ দেওয়া ক্ষমতাবলে এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সঙ্গে পরামর্শে এই সংশোধন আনা হয়েছে বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়।
