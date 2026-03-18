গাজীপুর
প্রকাশিত: ০৩:৪৮ পিএম, ১৮ মার্চ ২০২৬
গাজীপুরে পুলিশ পরিচয়ে প্রতারণা, যুবক গ্রেফতার
গ্রেফতার যুবক

গাজীপুরে পুলিশ পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে বাসন থানার পুলিশ। পরে মামলা দিয়ে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) রাত ১১টার দিকে বাসন থানার ভোগড়া উত্তরপাড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

ওই ব্যক্তির নাম মাইদুল ইসলাম মামুন (২১)। তিনি রংপুরের কাউনিয়া থানার উদয়নারায়ণ মাছহাড়ী এলাকার আজিজার রহমানের ছেলে। গাজীপুর মহানগরীর বাসন থানার ভোগড়া উত্তরপাড়া এলাকার সিরাজুল ইসলামের বাড়িতে ভাড়ায় বসবাস করেন।

আটকের সময় তার কাছ থেকে একটি ওয়াকিটকি, পুলিশের পোশাক এবং একটি ভুয়া পরিচয়পত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় বাসন থানায় মামলা করা হয়েছে।

বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুন অর রশীদ এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, ভোগড়া এলাকার মুদি দোকানদার জহিরুল ইসলামের কাছ থেকে পুলিশ পরিচয়ে একাধিকবার বাকিতে ছয় হাজার টাকার পণ্য কেনেন মাইদুল ইসলাম। তার কাছে বকেয়া টাকা চাওয়ার পরও তিনি তা পরিশোধ না করে ফের পণ্য কেনেন। তার আচরণ সন্দেহজনক মনে হলে দোকানদার খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন, তিনি পুলিশ নন। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে তাকে আটক করে।

এ ঘটনায় দোকানদার জহিরুল ইসলাম বাদী হয়ে বাসন থানায় মামলা করেছেন। তার বিরুদ্ধে চুরি ও প্রতারণাসহ বিভিন্ন থানায় আরও চারটি মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আমিনুল ইসলাম/এসআর/এএসএম

