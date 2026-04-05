তিন সপ্তাহে হামের উপসর্গ নিয়ে ১১৭ জনের মৃত্যু

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:২৪ পিএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬
দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে হামের লক্ষণ নিয়ে শিশু ভর্তি বাড়ছেই/ছবি সংগৃহীত

দেশে গত তিন সপ্তাহে হাম রোগের উপসর্গ নিয়ে ১১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে ১১৩ জনের মধ্যে ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় হামে ১৭ জনের মৃত্যু হওয়ার নিশ্চিত তথ্য পাওয়া গেছে।

রোববার (৫ এপ্রিল) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

এদিকে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হাম রোগের উপসর্গ নিয়ে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে দুজনের মৃত্যু হাম রোগে হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্র জানায়, সর্বশেষ গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে নতুন করে ৯৭৪ জন সন্দেহভাজন হাম রোগী শনাক্ত এবং ল্যাবরেটরিতে নিশ্চিত হওয়া হাম রোগীর সংখ্যা ৫৪ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যায়, গত ১৫ মার্চ থেকে আজ (৫ এপ্রিল) পর্যন্ত দেশে মোট সন্দেহভাজন হাম রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৬১০ জনে। ল্যাব পরীক্ষায় নিশ্চিত হাম রোগী শনাক্ত হয়েছেন ৯২৯ জন। এ পর্যন্ত মোট আক্রান্তদের মধ্যে ৫ হাজার ৪৭০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন এবং ৩ হাজার ৩৮০ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

মৃত্যুর পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা গেছে, গত ১৫ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়ে মোট ১৭ জনের মৃত্যু হয়।

নিয়ন্ত্রণকক্ষ জানায়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পরিস্থিতির ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি রাখছে এবং সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করছে। রোগীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জনগণকে সচেতন থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

