মির্জা আব্বাস অনেকটা সুস্থতার পথে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১২:৪৯ পিএম, ১২ এপ্রিল ২০২৬
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মির্জা আব্বাস/ছবি সংগৃহীত

সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন বিএনপির সংসদ সদস্য মির্জা আব্বাস অনেকটা সুস্থতার পথে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল।

রোববার (১২ এপ্রিল) ঢাকা দক্ষিণ সিটি করোপারেশনে হামের টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্যকালে তিনি এ কথা জানান।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন মির্জা আব্বাস অনেকটা সুস্থতার পথে। তিনি যেন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে পারেন সেজন্য সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি।

গত ১১ মার্চ ইফতারের সময় রাজধানীর শাহজাহানপুরের নিজ বাসায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন মির্জা আব্বাস। পরে তাকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে দেশের শীর্ষ নিউরো বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করে তার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হয়।

পরবর্তীতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ১৫ মার্চ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে।

