সিকিমে তিস্তা নদীর স্রোতে ভেসে গেলো নির্মাণাধীন সেতু

ভারতের সিকিম রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে মাঙ্গন জেলার নির্মাণাধীন সাংকালাং সেতুর একটি অংশ তিস্তা নদীতে প্রবল স্রোতে ভেসে গেছে। রোববার (১ জুন) ভারী বৃষ্টিপাতে নদীর পানি বাড়লে এই ঘটনা ঘটে। গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুটি জোংজু, চুংথাং, লাচুং ও লাচেনকে সিকিমের অন্যান্য অঞ্চলকে সড়কপথে সংযুক্ত করেছিল।

সেতুটি ধসে পড়ায় ওই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি ব্যাহত হয়ে পড়েছে। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিপাতে তিস্তা নদীতে পানির স্তর দ্রুত বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে গত শনিবার (৩১ মে) রেড অ্যালার্ট জারি করে ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তর (আইএমডি)।

