ট্রাম্প-জেলেনস্কি বৈঠক

চেয়েছিলেন ৫০ বছরের ‘নিরাপত্তা ’, মিলেছে ১৫

প্রকাশিত: ০৭:২৬ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প/ ফাইল ছবি: এএফপি

ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধ অবসানে কূটনৈতিক তৎপরতা নতুন করে জোরদার হওয়ার মধ্যেই নতুন বার্তা দিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনায় ইউক্রেনের জন্য ১৫ বছরের মার্কিন ‘নিরাপত্তা ’ নিশ্চয়তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তবে জেলেনস্কি ৫০ বছর পর্যন্ত ‘নিরাপত্তা ’ নিশ্চয়তা চেয়েছিলেন। নিরাপত্তা নিশ্চয়তাগুলো ঠিক কী ধরনের হবে, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনো ধারণা দেওয়া হয়নি।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জেলেনস্কি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ফ্লোরিডার মার-আ-লাগোতে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে তিনি ৫০ বছর পর্যন্ত নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আলোচনায় থাকা খসড়া শান্তি কাঠামোতে আপাতত ১৫ বছরের নিশ্চয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়াও জেলেনস্কি ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে নিরাপত্তা নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে ন্যাটোর (অনুচ্ছেদ–৫) এর মত প্রতিশ্রুতি দাবি করেছেন। ন্যাটোর অনুচ্ছেদ–৫ ধারায় বলা আছে, কোনো একটি সদস্য রাষ্ট্রের ওপর হামলাকে সবার ওপর হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

ফ্লোরিডার বৈঠকের পর উভয় নেতা আলোচনায় অগ্রগতির কথা স্বীকার করছেন। বৈঠক শেষে জেলেনস্কি বলেছেন, যুদ্ধ শেষ করতে প্রস্তাবিত সংশোধিত ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত হয়েছে। তবে ট্রাম্প বলেছেন, দুএকটি কঠিন বিষয় মীমাংসিত হয়েছে যা প্রায় ৯৫ শতাংশ অগ্রগতি। এক্ষেত্রে শান্তি আলোচনা আরও চলবে।

ট্রাম্প আরও জানিয়েছেন, রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন পূর্ব ইউক্রেনের ডনবাস অঞ্চলকে নিরস্ত্রীকৃত এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে তিনি বলেছেন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যুদ্ধ শেষ করা সম্ভব হবে কি না।

সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান

কেএম 

