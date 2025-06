রাস্তার পাশে মুদি দোকানে ঢুকে খাবার খেলো হাতি, ভিডিও ভাইরাল

থাইল্যান্ডে একটি ক্ষুধার্ত বন্য হাতি মুদি দোকানে ঢুকে তাক থেকে খাবার খেয়ে হুলস্থুল পরিস্থিতি তৈরি করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর-পূর্ব থাইল্যান্ডের খাও ইয়াই ন্যাশনাল পার্কের কাছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িযে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, হাতিটি দোকানের সামনে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে পুরো শরীরটা ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। দোকানটি একটি প্রধান সড়কের পাশেই অবস্থিত।

A hungry elephant caused havoc in a grocery store in Thailand, when he strolled in from a nearby park and helped himself to the produce on the shelves on Monday.



It calmly chomped down about nine bags of sweet rice crackers, a sandwich and bananas, the store owner said. pic.twitter.com/6CHEpT3PHx