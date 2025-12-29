ইন্দোনেশিয়ায় নার্সিং হোমে আগুন, বয়স্ক ১৬ ব্যক্তির মৃত্যু

ইন্দোনেশিয়ায় নার্সিং হোমে আগুন, বয়স্ক ১৬ ব্যক্তির মৃত্যু
ইন্দোনেশিয়ার সুলায়েশি দ্বীপ বয়স্কদের একটি নার্সিং হোমে আগুনের ঘটনায় ১৬ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উত্তর ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থিত ওই নার্সিং হোমে রোববার রাত ৮টা ৩০ মিনিটের দিকে অগ্নিকাণ্ডে আরও তিনজন আহত হয়েছেন। খবর বিবিসির।
স্থানীয় সময় রোববার সন্ধ্যায় উত্তর সুলাওয়েসি প্রদেশের রাজধানী মানাডো শহরের দামাই অবসরকালীন ওই হোমে আগুন লাগার পরপরই দমকল বিভাগকে খবর দেওয়া হয়।
শহরের অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার সংস্থার প্রধান জিমি রোটিনসুলু সংবাদ সংস্থা এএফপিকে বলেন, অনেক হতাহত ব্যক্তিকে রুমের ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাতে আগুন লাগার সময় সম্ভবত ওই বয়স্ক বাসিন্দারা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পুলিশ নিহতদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছে। নিহতদের অনেকের মরদেহ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সে কারণে তাদের পরিবারের সদস্যদের হাসপাতালগুলোতে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
স্থানীয় এক কর্মকর্তা অনলাইন নিউজ আউটলেট ডেটিকমকে জানিয়েছেন, তাদের অনেকের অবস্থা ‘অজানা’। আগুন লাগার পর নার্সিং হোমের কাছে বসবাসকারী স্টিভেন মোকোডম্পিট সেখান থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নিতে সহায়তা করেছিলেন।
মোকোডম্পিট ডেটিকমকে বলেন, তিনি যখন রাত ৮টার দিকে সেখানে পৌঁছান তখন নার্সিং হোমের রান্নাঘরে আগুন জ্বলছিল। তারা একটি বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান এবং সহায়তার জন্য লোকজন চিৎকার করছিল।
তিনি বলেন, মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে আগুন পুরো ভবনটিকে গ্রাস করে ফেলে। তিনি এবং আরও কয়েকজন নার্সিং হোমের পেছনের দিক থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য টেবিল এবং মই স্তূপ করে রাখেন। এর আগে চলতি মাসের শুরুতে রাজধানী জাকার্তায় একটি সাততলা অফিস ভবনে আগুন লেগে ২২ জন নিহত হন।
