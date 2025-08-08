বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলা ভাষা নিয়ে চাপে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি
আর মাত্র কয়েক মাস পরেই পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনের কার্যক্রম শুরু হবে। আর এই বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলা ও বাংলা ভাষা নিয়ে প্রবল চাপে রাজ্য বিজেপি।
নির্বাচনের আগে বাংলা ভাষাকে নিশানা করে ভারতের বিজেপিশাসিত রাজ্যের নেতারাই পশ্চিমবঙ্গের বিজেপিকে চাপে ফেলে দিয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই।
বাঙালিকে অপমান করা হচ্ছে, বাংলা ভাষাকে অপমান করা হচ্ছে, বাংলায় কথা বললেই তাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখা হচ্ছে, অনেক সময় দেখা গেছে বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে জোরপূর্বক তাদের বাংলাদেশ পুশব্যাক করা হয়েছে বলে বার বার অভিযোগ করেছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।
এর প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলনেরও ডাকও দিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। পরে বঙ্গভবনে পাঠানো দিল্লি পুলিশের একটি চিঠিকে হাতিয়ার করে ফের সরব হয়েছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। সব মিলিয়ে বিধানসভার নির্বাচনের আগে বাংলা ও বাংলা ভাষা নিয়ে ঘরে-বাইরে দু'জায়গায় চাপে রয়েছে বঙ্গবিজেপি।
এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের সরকার ও ভারতের বিজেপি শাসিত রাজ্যের নেতারাই এখন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির কাছে কার্যত ভিলেন। বাঙালি ও বাংলা ভাষা নিয়ে পাল্টা জবাব দেওয়ার মতো কোনো ইস্যু নেই রাজ্য বিজেপির কাছে।
এবারের বিধানসভার নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গকে দখল করার জন্য বেশ কিছু কর্মসূচি বেঁধে দিয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় কমাটি। আগস্ট মাসের মাঝেতেই রাজ্যের বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জে তিরঙ্গা যাত্রা বের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও গোটা রাজ্যজুড়ে বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস পালন করতে বলা হয়েছে। গোটা রাজ্যে যুব সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করতে বলা হয়েছে।
বাংলা ভাষা ও বাঙালি ইস্যুকে হাতিয়ার করে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে বিজেপিকে এখনো কোণঠাসা করতে উদ্যত হয়েছে তাতে বেশ কিছুটা ব্যাকফুটে রাজ্য বিজেপি।
রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, বাংলায় ভোটার তালিকার সংশোধনী অভিযান চললে বাদ পড়তে পারে এক কোটিরও বেশি ভোটার।
বাঙালি ও বাংলা ভাষা নিয়ে রাজ্যে যা হচ্ছে তা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি ওপর বাংলাবিরোধী তকমা আরও বেশি করে পড়ে গেলো বলেই মনে করছে বিজেপির বড় অংশ থেকে নিচু তলার নেতা-কর্মীরা। একই সঙ্গে তারা মনে করছে বাংলা নিয়ে বিজেপি নেতাদের কাজকর্ম ও মন্তব্যকে হাতিয়ার করে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলসহ বাকি রাজনৈতিক দলগুলো বড় অস্ত্র পেয়ে গেলো।
ডিডি/এমএসএম