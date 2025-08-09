  2. আন্তর্জাতিক

নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা হামলার ৮০ বছর পূর্তি

প্রকাশিত: ০২:২০ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
জাপানের নাগাসাকি শহর। ছবি: এএফপি

জাপানের নাগাসাকি শহরে বাজবে যুগল ক্যাথেড্রালের দুই ঘণ্টা (বেল)। এই ঘণ্টাধ্বনি হবে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক হামলার সেই মর্মান্তিক মুহূর্তকে স্মরণ করে।

শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে নাগাসাকির ইম্যাকুলেট কনসেপশন ক্যাথেড্রালে (উরাকামি ক্যাথেড্রাল) ভিড় জমাবে অসংখ্য মানুষ। স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ০২ মিনিটে দুই ঘণ্টা একসঙ্গে বাজবে।

১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট হিরোশিমায় পারমাণবিক হামলার তিন দিন পর যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-পশ্চিম জাপানের বন্দরনগরী নাগাসাকিতে বোমা নিক্ষেপ করে। নাগাসাকিতে প্রায় ৭৪ হাজার এবং হিরোশিমায় প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মানুষ নিহত হয়।

১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করে, যার মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের কেন্দ্রবিন্দু থেকে কয়েকশ মিটার দূরে অবস্থিত উরাকামি ক্যাথেড্রাল প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ধ্বংসস্তূপ থেকে কেবল একটি ঘণ্টা উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ১৯৫৯ সালে ক্যাথেড্রালটি পুনর্নির্মাণ করা হয়।

মার্কিন ক্যাথলিকদের অর্থায়নে একটি নতুন দ্বিতীয় ঘণ্টা তৈরি করে টাওয়ারে স্থাপন করা হয়েছে।

এ বছর নাগাসাকির স্মরণানুষ্ঠানে প্রায় ১০০টি দেশ অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে রাশিয়ার একজন প্রতিনিধি থাকছেন।

সূত্র: আল-জাজিরা

