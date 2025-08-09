অপারেশন সিঁদুরে ৫ পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত: দাবি ভারতের
অপারেশন সিঁদুর চলাকালে ভারতের বিমানবাহিনী ছয়টি পাকিস্তানি বিমান ভূপাতিত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে পাঁচটি যুদ্ধবিমান ও একটি বড় আকারের বিমান। ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং এমন তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, আকাশে চলমান যুদ্ধের সময় ছয়টি বিমান ভূপাতিত করার পাশাপাশি পাকিস্তানের বিভিন্ন বিমানঘাঁটিতে চালানো হামলায় আরও ক্ষতি হয়েছে।
বেঙ্গালুরুর ১৬তম বার্ষিক ‘এয়ার চিফ মার্শাল এলএম কাটরে লেকচারে এয়ার চিফ মার্শাল আরও বলেন, আমরা পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংস করেছি এবং একটি বড় আকারের বিমান।
তিনি রাশিয়া থেকে কেনা এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে গেম-চেঞ্জার আখ্যা দিয়ে বলেন, পাকিস্তান এই ব্যবস্থার ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি।
তিনি বলেন, আমাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দারুণভাবে কাজ করেছে। সদ্য কেনা এস-৪০০ এর ব্যাপ্তি তাদের বিমানগুলোকে আমাদের অঞ্চলে প্রবেশ করতে দেয়নি। পাকিস্তানের কাছে যেসব দূরপাল্লার গ্লাইড বোমা রয়েছে, তা ব্যবহারের সুযোগই তারা পায়নি।
তিনি আরও জানান, পাকিস্তানের জ্যাকবাবাদ ও ভোলারি বিমানঘাঁটিতে ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ চালায়।
বিমানবাহিনী প্রধান বলেন, ভারতীয় বাহিনীর আঘাতে পাকিস্তান বুঝতে পারে, সংঘাত চলতে থাকলে তাদের ক্ষতি আরও বাড়বে। এর পরই তারা যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানায়। এই সংঘাতের ইতি ঘটে ১০ মে।
তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বকেও ধন্যবাদ জানান, কারণ তারা বাহিনীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল পরিকল্পনা ও অভিযান চালাতে।
এয়ার চিফ মার্শাল সিং বলেন, সফলতার মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক সদিচ্ছা। আমাদের স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। কোনো প্রকার নিষেধাজ্ঞা ছিল না। আমরা নিজেরাই ঠিক করেছিলাম, কতটা উত্তেজনা বাড়াবো। আমাদের পুরো স্বাধীনতা ছিল পরিকল্পনা ও অভিযান চালানোর। আমরা পরিপক্কতা বজায় রেখে হামলা চালিয়েছি।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম