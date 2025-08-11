  2. আন্তর্জাতিক

ওমানে প্রবাসীদের জন্য ১-৩ বছরের রেসিডেন্স কার্ড চালু

প্রকাশিত: ১২:৪০ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
ওমানে প্রবাসীদের আবাসিক কার্ড ও ওমানি নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদ ও ফি কাঠামোয় বড় পরিবর্তন এনেছে দেশটির রয়্যাল পুলিশ (আরওপি)। নতুন নিয়মে প্রবাসীরা এখন এক, দুই বা তিন বছরের জন্য আবাসিক কার্ড নিতে পারবেন।

এর জন্য ফি নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ৫, ১০ ও ১৫ রিয়াল। হারানো বা ক্ষতিগ্রস্ত কার্ডের জন্য ২০ রিয়াল ফি দিতে হবে।

এছাড়া, ওমানি নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদ ১০ বছরে উন্নীত করা হয়েছে, যা এখন ওমানি পাসপোর্টের সমান। জাতীয় পরিচয়পত্র ইস্যু, নবায়ন বা প্রতিস্থাপনের ফি ১০ রিয়ালই বহাল থাকছে।

নতুন বিধি অনুযায়ী, রেসিডেন্স কার্ড ও জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে নবায়ন করতে হবে। অন্যথায় তা আইন ভঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে।

আরওপি জানিয়েছে, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সহজ করা এবং বাসিন্দাদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সহজ পথ বেছে নিতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এই পরিবর্তনগুলো আনা হয়েছে।

এই উদ্যোগ ওমানের সিভিল স্ট্যাটাস আইন আধুনিকীকরণ এবং আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী জনসেবা উন্নয়নের অংশ।

২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত ওমানে প্রায় ১৮ লাখ প্রবাসী কর্মরত রয়েছেন। এর মধ্যে বেসরকারি খাতে ১৪ লাখ, সরকারি খাতে ৪১ হাজার, গৃহকর্মী ৩ লাখ ৪৯ হাজার এবং পারিবারিক খাতে ৬ হাজার ৮০০ জন কাজ করছেন।

সূত্র: ইউএনবি
