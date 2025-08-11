  2. আন্তর্জাতিক

বেপরোয়া ট্রাক পিষে দিলো স্ত্রীকে, বাইকের পেছনেই মরদেহ নিয়ে রওয়ানা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১৪ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
বেপরোয়া ট্রাক পিষে দিলো স্ত্রীকে, বাইকের পেছনেই মরদেহ নিয়ে রওয়ানা
ছবি: টাইমস নাউ

ভারতের নাগপুরের রাস্তায় মর্মান্তিক এক ঘটনা দেখা গেলো। সজোরে মোটরবাইক চালিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। বাইকের পেছনে বেঁধে রাখা হয়েছে এক নারীর মরদেহ। এমন ঘটনা দেখে পথচারীরা অনেকেই বুঝতে পারছিলেন না যে সেখানে আসলে কি ঘটেছে।

নাগপুরে বেপরোয়া একটি ট্রাক এক নারীকে চাপা দিয়ে চলে যাওয়ার পর তার স্বামী আশপাশের লোকজনের কাছে সাহায্য চান। কিন্তু কেউ তাকে সহায়তায় এগিয়ে আসেনি।

কোনো উপায় না পেয়ে ৩৫ বছর বয়সী অমিত যাদব নামের এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর মরদেহ বাইকের সঙ্গে বেঁধেই বাড়ির পথে রওয়ানা দেন। নাগপুর-জব্বলপুর জাতীয় মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশের ধারণ করা একটি ভিডিও এরই মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ বাইকটি থামিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর অমিত যাদব জানান তারা নাগপুরের লোনারা থেকে মধ্যপ্রদেশের করণপুর যাচ্ছিলেন। মোরফাটার কাছে একটি দ্রুতগামী ট্রাক তাদের ধাক্কা দেয় এবং তার স্ত্রী রাস্তায় পড়ে যায়। সে সময় ট্রাক চালক না থামিয়েই তার স্ত্রীকে চাপা দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

তিনি ওই সময় আশপাশের লোকজনের কাছে সাহায্য চেয়েও পাননি। কারও সাহায্য না পেয়ে অমিত তার স্ত্রীর মরদেহ মধ্যপ্রদেশে তাদের গ্রামে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাইকের সঙ্গে বেঁধে ফেলেন। কিছুক্ষণ পরই একটি পুলিশ ভ্যান তাকে ধাওয়া করে থামায় এবং মরদেহ নাগপুরের ইন্দিরা গান্ধী মেডিকেল কলেজে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পরে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়।

পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর তারা পরবর্তী ব্যবস্থা নেবেন। ওই দম্পতি নাগপুরের লোনারায় থাকতেন কিন্তু তারা মূলত মধ্যপ্রদেশের সিওনির বাসিন্দা ছিলেন।

টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।