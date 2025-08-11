ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের মধ্যেই টেসলার দ্বিতীয় শোরুম চালু

ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের মধ্যেই টেসলার দ্বিতীয় শোরুম চালু
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্কারোপের প্রতিবাদে ভারতে চলছে মার্কিন পণ্য বয়কট আন্দোলন। বিষয়টি উসকে দিচ্ছেন ভারতীয় ব্যবসায়ী নেতা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমর্থকরা। হোয়াটসঅ্যাপে চলছে ব্যাপক প্রচারণা। অথচ এর মধ্যেই ভারতে দ্বিতীয় শোরুম উদ্বোধন করলো মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্কের মালিকানাধীন টেসলা।
সোমবার (১১ আগস্ট) দিল্লিতে প্রথম এবং ভারতে নিজেদের দ্বিতীয় শোরুম উদ্বোধন করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বৈদ্যুতিক গাড়িনির্মাতা টেসলা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তারা।
আরও পড়ুন>>
- ভারতের ওপর হঠাৎ এত ক্ষেপলেন কেন ট্রাম্প?
- ট্রাম্পের শুল্কের প্রতিবাদে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক ভারতে
- ভারতের ওপর ট্রাম্পের ৫০% শুল্কারোপে বাংলাদেশের সামনে বড় সুযোগ
৮ হাজার ২০০ বর্গফুট আয়তনের এই শোরুমটি দিল্লির এয়ারোসিটির ওয়ার্ল্ডমার্ক ৩-এ অবস্থিত। এর আগে গত জুলাইয়ে মুম্বাইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সে (বিকেসি) ভারতে প্রথম শোরুম খুলেছিল টেসলা। শিগগির গুরগাঁওয়ের সোহনা রোডে তৃতীয় শোরুম চালু হবে প্রতিষ্ঠানটির।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে টেসলার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক ইসাবেল ফ্যান জানান, দিল্লি-এনসিআর, মুম্বাই ও বেঙ্গালুরুতে দ্রুতই সুপারচার্জিং স্টেশন স্থাপন করা হবে এবং আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারতে গাড়ি সরবরাহ শুরু হবে। দিল্লিতে গুরগাঁও, সাকেত ও নয়ডায় এবং মুম্বাইয়ে লোয়ার পারেল, নবি মুম্বাই ও থানেতে নতুন সুপারচার্জার আসছে।
তিনি আরও জানান, টেসলা শিগগির ভারতে মোবাইল সার্ভিস, রিমোট ডায়াগনস্টিকস, সার্ভিস সেন্টার এবং অনুমোদিত কলিশন সেন্টার চালু করবে।
ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক
ট্রাম্পের চড়া শুল্কের প্রতিবাদে ভারতে বয়কটের মুখে পড়েছে ম্যাকডোনাল্ডস, কোকা-কোলা থেকে শুরু করে অ্যামাজন, অ্যাপলের মতো যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। দেশটির ব্যবসায়ী নেতারা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমর্থকেরা যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী এই মনোভাব উসকে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ ভারত মার্কিন ব্র্যান্ডগুলোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার। ক্রমবর্ধমান সচ্ছল ক্রেতাদের লক্ষ্য করে এরা দ্রুত ব্যবসা বাড়িয়েছে।
যেমন- মেটার হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীর দিক থেকে ভারতের অবস্থান শীর্ষে, ডমিনোজের রেস্তোরাঁ ভারতে অন্য যে কোনো ব্র্যান্ডের চেয়ে বেশি। পেপসি ও কোকা-কোলার মতো পানীয় দোকানের তাকজুড়ে থাকে। আবার নতুন অ্যাপল স্টোর বা ডিসকাউন্ট দেওয়া স্টারবাকস ক্যাফে খুললেই লাইন ধরে মানুষ।
যদিও বয়কটের ডাকে বিক্রি কমে যাওয়ার কোনো তাৎক্ষণিক লক্ষণ নেই, তবু ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ও বাইরে দেশীয় পণ্য কেনা এবং মার্কিন ব্র্যান্ড বর্জনের ডাক জোরদার হচ্ছে। এতে রপ্তানিকারকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং দিল্লি-ওয়াশিংটনের সম্পর্কও চাপে পড়েছে।
সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস, রয়টার্স
কেএএ/