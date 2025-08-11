পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত

পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল অসিম মুনিরের পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকির তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ভারত। সোমবার (১১ আগস্ট) দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, পারমাণবিক হুমকি দেওয়া পাকিস্তানের পুরোনো অভ্যাস, যা এবারও দেখা গেল। সেই সঙ্গে নয়াদিল্লি বলেছে, বন্ধুত্বপূর্ণ তৃতীয় দেশের মাটিতে অসিম মুনিরের এমন মন্তব্য করা দুঃখজনক।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের টাম্পায় প্রবাসী পাকিস্তানিদের এক সমাবেশে অংশ নেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান। সেখানে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে দেশ অস্তিত্ব সংকটে পড়লে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা হবে।
এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নিজেরাই বুঝতে পারবে, এমন মন্তব্য কতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন। যে দেশে সেনাবাহিনী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে, তাদের কাছে পারমাণবিক অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান কতটা নিরাপদ, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, নয়াদিল্লি কোনোভাবেই ‘পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইল’ এর কাছে নতি স্বীকার করবে না ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া অব্যাহত রাখবে।
এর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের সূত্রগুলোও বলেছিল, ফিল্ড মার্শাল অসিম মুনিরের বক্তব্য প্রমাণ করে যে, পাকিস্তান একটি ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন’ পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র। তারা অভিযোগ করেছে, যুক্তরাষ্ট্র যখনই পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সমর্থন দেয়, তখনই এই বাহিনী তাদের ‘আসল রূপ’ দেখায়।
সূত্রগুলো আরও বলেছে, পাকিস্তানের প্রকৃত সামরিক শাসকের এই বক্তব্য প্রমাণ করে, সেদেশে পারমাণবিক অস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হাতে চলে যাওয়ার বাস্তব ঝুঁকি রয়েছে। এটি প্রমাণ করে পাকিস্তানে গণতন্ত্র নেই, দেশটির নিয়ন্ত্রণ সেনাবাহিনীর হাতে।
যা বলেছেন অসিম মুনির
প্রতিবেদন অনুযায়ী, অসিম মুনির বলেছেন- পাকিস্তান যদি অস্তিত্ব সংকটে পড়ে, তবে ‘অর্ধেক দুনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ধ্বংস’ হবে। জানা গেছে, এটি যুক্তরাষ্ট্রের মাটি থেকে অন্য একটি দেশের বিরুদ্ধে দেওয়া প্রথম পারমাণবিক হুমকি।
তিনি আরও হুঁশিয়ারি দেন, ভারতের নির্মাণ করা কোনো অবকাঠামো যদি সিন্ধু নদের পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করে, তাহলে তা ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তিনি আমরা ভারতের বাঁধ নির্মাণের জন্য অপেক্ষা করব। আর যখন তা হয়ে যাবে, তখন দশটি ক্ষেপণাস্ত্র মেরে উড়িয়ে দেবো। সিন্ধু নদ ভারতের পারিবারিক সম্পত্তি নয়। আমাদের ক্ষেপণাস্ত্রের কোনো ঘাটতি নেই, আলহামদুলিল্লাহ।
সূত্র: এনডিটিভি
এসএএইচ