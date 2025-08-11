সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১১ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
দুই ঘণ্টা পর ছাড়া পেলেন রাহুল-প্রিয়াঙ্কাসহ ৩০ এমপি
বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন ও ‘ভোট চুরি’র প্রতিবাদে সোমবার (১১ আগস্ট) নির্বাচন কমিশনের (ইসি) অফিসের পথে আটক হওয়া বিরোধী দলের সব সংসদ সদস্যকে ছেড়ে দিয়েছে দিল্লি পুলিশ। আটক করার পর প্রায় দুই ঘণ্টা পর ছাড়া পান তারা। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্র, শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য সাগরিকা ঘোষসহ ৩০ জনের বেশি এমপিকে আটক করে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
ট্রাম্পের শুল্কের প্রতিবাদে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক ভারতে
ম্যাকডোনাল্ডস, কোকা-কোলা থেকে শুরু করে অ্যামাজন, অ্যাপলের মতো যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বয়কটের মুখে পড়ছে ভারতে। ব্যবসায়ী নেতারা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমর্থকরা মার্কিন শুল্কের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী এই মনোভাব উসকে দিচ্ছেন।
ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের মধ্যেই টেসলার দ্বিতীয় শোরুম চালু
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্কারোপের প্রতিবাদে ভারতে চলছে মার্কিন পণ্য বয়কট আন্দোলন। বিষয়টি উসকে দিচ্ছেন ভারতীয় ব্যবসায়ী নেতা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমর্থকরা। হোয়াটসঅ্যাপে চলছে ব্যাপক প্রচারণা। অথচ এর মধ্যেই ভারতে দ্বিতীয় শোরুম উদ্বোধন করলো মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্কের মালিকানাধীন টেসলা।
কলকাতায় ইলিশের চড়া দাম
কলকাতা ও লাগোয়া শহরতলীতে ৯০০ থেকে ১ কেজি ওজনের ইলিশের দাম রাখা হচ্ছে ১৬০০ রুপি, ৮০০ থেকে ৭০০ গ্ৰামের ইলিশের দাম ৯০০ রুপি আবার কোথাও ১ হাজার রুপি। এছাড়া ৫০০ গ্রামের একটি ইলিশের দাম প্রায় ৬০০ থেকে ৭৫০ রুপি রাখা হচ্ছে।
গাজা নিয়ন্ত্রণে নিলেই যুদ্ধ বন্ধ হবে: নেতানিয়াহু
গাজা নিয়ন্ত্রণে নিলেই যুদ্ধ বন্ধ হবে বলে মন্তব্য করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। গাজা শহরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া এবং হামাসের অবস্থিত শক্ত ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করার লক্ষ্যে নেওয়া পরিকল্পনার পক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন, যুদ্ধ শেষ করার সর্বোত্তম উপায় হলো গাজার নিয়ন্ত্রণ নেওয়া।
ফিলিস্তিনকে সেপ্টেম্বরেই রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেবে অস্ট্রেলিয়া
আগামী সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ। এর মাধ্যমে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও কানাডার পর একই পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে দেশটি।
পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল অসিম মুনিরের পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকির তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ভারত। সোমবার (১১ আগস্ট) দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, পারমাণবিক হুমকি দেওয়া পাকিস্তানের পুরোনো অভ্যাস, যা এবারও দেখা গেল। সেই সঙ্গে নয়াদিল্লি বলেছে, বন্ধুত্বপূর্ণ তৃতীয় দেশের মাটিতে অসিম মুনিরের এমন মন্তব্য করা দুঃখজনক।
পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধ, ওয়াশিংটনের ফ্লাইট বাতিলে বাধ্য হলো এয়ার ইন্ডিয়া
পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধ থাকার জেরে তৈরি হওয়া সমস্যা ও উড়োজাহাজ ঘাটতির কারণে ১ সেপ্টেম্বর থেকে দিল্লি-ওয়াশিংটন রুটের সব ফ্লাইট আপাতত বন্ধ রাখা হবে বলে জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া। কাশ্মীরের পহেলগাম হামলা কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তানের সংঘাতের জেরে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ পাকিস্তানের আকাশসীমা। এ অবস্থায় উড়োজাহাজগুলোকে অনেকখানি বেশি পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে, যার জেরে পরিষেবা চালু রাখা অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে।
শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো তুরস্ক
শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে তুরস্ক। দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা (এএফএডি) জানিয়েছে, রোববার পশ্চিমাঞ্চলীয় সিন্দিরগিতে ৬ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এতে কমপক্ষে একজন নিহত এবং আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
টালমাটাল যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন বাজার
মন্দার কারণে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন বাজারের টালমাটাল অবস্থা। ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে দেশটিতে বাড়ির দাম কিছুটা কমেছে, বিশেষ করে গত তিন মাসে বেশিরভাগ শহরেই দাম হ্রাস পেয়েছে। ফেডারেল রিজার্ভের কঠোর মুদ্রানীতির কারণে সুদের হার বেশি থাকায় আবাসন বাজারে এর প্রভাব পড়ছে। এছাড়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নীতিও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলছে।
এসএএইচ/এমএস