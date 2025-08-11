ভারত
বাংলা বললেই ‘বাংলাদেশি’, তামিলনাড়ুতে ফের পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক আটক
ভারতে বাংলায় কথা বলে ফের হেনস্তার শিকার হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের এক পরিযায়ী শ্রমিক। বাংলায় কথা বলার জন্যেই ভারতের দক্ষিণী রাজ্য তামিলনাড়ু পুলিশের হাতে রাজিব শেখ নামে ওই শ্রমিক আটক হয়েছেন বলে দাবি তার পরিবারের।
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রাজিব শেখ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার টাকি পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিক। তিনি ৫-৬ বছর তামিলনাড়ুতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। গত জুলাই মাসে তাকে আটক করে পেরেমবালা থানা-পুলিশ। ভারতীয় নাগরিকত্বের সব রকম নথিপত্র জমা দেওয়ার পরও রাজিবকে আটক রাখা হয়েছে।
ভুক্তভোগী রাজিব শেখের পরিচয়পত্র/প্রতিনিধির পাঠানো ছবি
আরও জানা গেছে, প্রথম কয়েকদিন পরিবারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ ছিল রাজিবের। এরপর হঠাৎ করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। থানার পক্ষ থেকে নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র চাওয়া হলে সব নথিপত্র পাঠিয়ে দেয় রাজিবের পরিবার। তবে এখনো ছাড়া পাননি রাজিব।
রাজিব শেখের স্ত্রী মনুরা বিবি বলেন, আমার স্বামী দীর্ঘ পাঁচ থেকে ছয় বছর তামিলনাড়ুতে ইট ভাটার শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। হঠাৎ করে তাকে আটক করে পুলিশ। আমরা সব কাগজপত্র পাঠিয়েছি, কিন্তু এখনো আমার স্বামীকে ওরা ছাড়েনি।
মনুরা বিবি আরও জানান, বাংলা বলার অপরাধে ওকে আটক রাখা হয়েছে। এখন আর ফোনেও কথা বলা যাচ্ছে না। খুব চিন্তায় আছি।
রাজিব শেখের ছেলে মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম শেখ জানিয়েছেন, আমার বাবাকে পুলিশ বাংলা বলার জন্যই ধরে নিয়ে গেছে। সব নথি দেওয়ার পরও তারা বাবাকে ছাড়ছে না। ওখানকার পুলিশ বলছে, বাংলা ভাষায় যেহেতু কথা বলছেন, সেহেতু তিনি বাংলাদেশি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর কাছে আবেদন, দয়া করে আমার বাবাকে ফিরিয়ে আনুন।
টাকি পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গোবিন্দ সরকার জানিয়েছেন, ঘটনাটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমরা বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সচিবালয়ে জানিয়েছি। আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
এদিকে, এ ঘটনার উদ্যোগ প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিনকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।
