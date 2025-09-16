‘নৈতিকতা রক্ষায়’ আফগান প্রদেশে ওয়াই-ফাই নিষিদ্ধ করলো তালেবান

‘নৈতিকতা রক্ষায়’ আফগান প্রদেশে ওয়াই-ফাই নিষিদ্ধ করলো তালেবান
‘নৈতিকতা রক্ষায়’ আফগান প্রদেশে ওয়াই-ফাই নিষিদ্ধ করলো তালেবান। দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় বালখ প্রদেশে এই ব্যবস্থা নিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) তালেবান কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ‘পাপাচার রোধে’ এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
২০২১ সালের আগস্টে ক্ষমতায় ফেরার পর তালেবান প্রথমবারের মতো এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করলো। এতে সরকারি দপ্তর, বেসরকারি খাত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ বাসাবাড়ি—সবখানেই ফাইবার অপটিক ইন্টারনেট সেবা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে মোবাইল ইন্টারনেট চালু রয়েছে।
প্রাদেশিক সরকারের মুখপাত্র হাজি আতাউল্লাহ জায়েদ বার্তা সংস্থা এপি’কে বলেন, শীর্ষ নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদার নির্দেশে বালখে ‘সম্পূর্ণভাবে’ কেবল ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছে। তিনি জানান, প্রয়োজনীয়তার জন্য দেশে বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।
তবে কেন বালখ প্রদেশকে বেছে নেওয়া হয়েছে, অথবা নিষেধাজ্ঞা অন্য প্রদেশেও বিস্তৃত হবে কি না—সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি।
এর আগে, আফগান কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার কারণে মাঝে মাঝে মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ করেছে, বিশেষ করে ধর্মীয় উৎসবের সময়, যাতে দূরনিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ রোধ করা যায়।
সূত্র: এপি
