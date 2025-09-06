আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত সফর হঠাৎ স্থগিত হলো কেন?
চলতি মাসে ভারত সফরে যাওয়ার কথা ছিল আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুতাক্কীর। কিন্তু সেই সফর আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিদের বরাতে শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা পিটিআই।
২০২১ সালের আগস্টে তালেবান ক্ষমতা দখলের পর আফগানিস্তান থেকে ভারতে মন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম সফর হতে পারতো এটি। কিন্তু জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নিষেধাজ্ঞার কারণে সেটি স্থগিত করতে হয়েছে।
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ তালেবানের শীর্ষ নেতাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। বিদেশ সফরের জন্য তাদের ছাড়পত্র নিতে হয়। তবে ভারত সফরের জন্য সেই ছাড়পত্র পাননি আমির খান মুতাক্কীর।
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এ বিষয়ে সরাসরি কিছু না জানাননি। তবে তিনি বলেছেন, আফগান জনগণের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে। তাদের আকাঙ্ক্ষা ও উন্নয়ন প্রয়োজনকে আমরা সমর্থন করে আসছি। আফগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে কোনো হালনাগাদ তথ্য থাকলে জানানো হবে।
গত ১৫ মে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন আমির খান মুতাক্কী। তালেবান ক্ষমতায় আসার পর দিল্লি ও কাবুলের মধ্যে এটিই ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ।
তবে ভারত এখনো তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। বরং দিল্লি জোর দিয়ে আসছে, কাবুলে একটি সর্বসমন্বিত সরকার গঠন করতে হবে এবং আফগান ভূখণ্ড কোনো দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা যাবে না।
সূত্র: দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস
