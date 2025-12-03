আমি সোমালিদের যুক্তরাষ্ট্রে চাই না: ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি সোমালি অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে চান না। মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) এক বৈঠকে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, তারা যেখানে থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যাওয়া উচিত।
ট্রাম্প বলেন, আমি তাদের আমাদের দেশে চাই না, সোজা কথা বলছি। আমরা যদি এসব ‘আবর্জনা’ নিতে থাকি, তাহলে দেশ ভুল পথে যাবে।
এই মন্তব্য ঠিক সেই সময় এলো, যখন মার্কিন ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) সংস্থা মিনেসোটার বৃহৎ সোমালি কমিউনিটিতে একটি বিশেষ অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করছে।
মিনেসোটার সরকারি কর্মকর্তারা এ পরিকল্পনার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাদের আশঙ্কা—অভিযানে এমন অনেক মার্কিন নাগরিকও ধরা পড়ে যেতে পারেন, যাদের দেখতে সোমালিদের মতো মনে হতে পারে।
মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিস ও সেন্ট পল শহর বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সোমালি কমিউনিটির আবাস এবং যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় সোমালি জনসংখ্যা এখানে।
ট্রাম্প বলেন, সোমালিয়া তো দেশ বলেই মনে হয় না। সেখানে কোনো কাঠামো নেই, সবাই শুধু একে-অপরকে মেরে বেড়ায়।
তিনি এরপর কংগ্রেস সদস্য ইলহান ওমরের সমালোচনা বলেন, ওমর সবাইকে ঘৃণা করে। সে অযোগ্য।
আইসিই–এর পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত এক কর্মকর্তা জানান, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্দেশে মিনেসোটার সোমালি বংশোদ্ভূত অনথিভুক্ত অভিবাসীদের লক্ষ্য করে অভিযান চালানো হবে।
সূত্র: বিবিসি
