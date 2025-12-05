  2. আন্তর্জাতিক

যুদ্ধবিরতির মধ্যেই ইসরায়েলে ৩৪ বিলিয়ন ডলারের সামরিক বাজেট ঘোষণা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫১ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোত্রিচ ও প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু/ ছবি : ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর দফতর

ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি প্রস্তাবে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও আগামী অর্থবছরের জন্য বড় অঙ্কের সামরিক বাজেট ঘোষণা করেছে মধ্যপ্রাচ্যের দখলদার রাষ্ট্র ইসরায়েল। ২০২৬ সালের জন্য ১১২ বিলিয়ন শেকেল (প্রায় ৩৪ বিলিয়ন ডলার) নির্ধারণ করা হয়েছে। আগের খসড়া বাজেটে এর পরিমাণ ছিল ৯০ বিলিয়ন শেকেল (প্রায় ২৭ বিলিয়ন ডলার)।

শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এমন তথ্য জানিয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে আল-জাজিরা।

বিশ্লেষকদের মতে, চলমান যুদ্ধ, সামরিক মোতায়েন, অস্ত্র সংগ্রহ ও অপারেশন খরচ বৃদ্ধির কারণে প্রতিরক্ষা ব্যয় দ্রুত বাড়ছে।

বাজেট বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে ইসরায়েলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে সামাজিক খাতে ব্যয় কমে যেতে পারে এবং জনগণের ওপর আর্থিক চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলের অব্যাহত হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা ৭০ হাজার ১২৫ জনে পৌঁছেছে এবং ১ লাখ ৭১ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছে। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া এনক্লেভে অধিকাংশ হাসপাতাল, স্কুল ও আবাসিক এলাকা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় মানবিক সংকট আরও গভীর হচ্ছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ২০ হাজার শিশু নিহত এবং দশ হাজারেরও বেশি আহত হয়েছে। এছাড়া অন্তত ৫৫ হাজার শিশু তাদের বাবা, মা একজনকে বা উভয়কে হারিয়েছে।

উপত্যকার ৯২ শতাংশ স্কুল ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় প্রায় দুই বছর ধরে অধিকাংশ শিশুই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে রয়েছে।

