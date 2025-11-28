হোয়াইট হাউজের কাছে গুলিবিদ্ধ ন্যাশনাল গার্ড সদস্যের মৃত্যু

হোয়াইট হাউজের কাছে গুলিবিদ্ধ ন্যাশনাল গার্ড সদস্যের মৃত্যু
হোয়াইট হাউজেরর কাছে এক দিন আগে গুলিবিদ্ধ হওয়া দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যের একজন মারা গেছেন। তার নাম সারা বেকস্ট্রম। অন্য সেনা সদস্যর অবস্থাও সংকটাপন্ন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ তথ্য জানিয়েছেন।
থ্যাঙ্কসগিভিং উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলার আগে বেকস্ট্রমের মৃত্যুসংবাদ তিনি জানতে পারেন। ট্রাম্প তাকে বর্ণনা করেন অত্যন্ত সম্মানিত, তরুণ, অসাধারণ একজন মানুষ হিসেবে।
ট্রাম্প বলেন, অন্য তরুণ সেনা সদস্য এখনো লড়াই করছেন। তার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক।
এদিকে এ ঘটনায় আফগান নাগরিকদের সব ধরনের অভিবাসন প্রক্রিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা (ইউএসসিআইএস) এমন ঘোষণা দিয়েছে।
এক্স প্ল্যাটফর্মে দেওয়া এক পোস্টে সংস্থাটি জানিয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর শর্তে, আফগান নাগরিকদের সব ধরনের অভিবাসন সংক্রান্ত আবেদন প্রক্রিয়া পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হলো। নিরাপত্তা ও যাচাই-বাছাই প্রোটোকল পুনর্মূল্যায়নের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, মাতৃভূমি ও আমেরিকান জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম