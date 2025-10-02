যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবন্দরে দুই প্লেনের সংঘর্ষ
নিউইয়র্কের লা গার্ডিয়া বিমানবন্দরের ট্যাক্সিওয়েতে ডেল্টা এয়ারলাইন্সের দুটি প্লেনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (১ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে।
ডেল্টা এয়ারলাইন্স থেকে জানানো হয়েছে, নর্থ ক্যারোলাইনা থেকে আগত এন্ডেভার এয়ারের ফ্লাইট ৫০৪৭ এবং ভার্জিনিয়া গামী ফ্লাইট ৫১৫৫ মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে।
ফ্লাইট ৫১৫৫-তে ২৮ যাত্রী ও চারজন ক্রু ছিলেন এবং ফ্লাইট ৫০৪৭-এ ৫৭ যাত্রী ও চারজন ক্রু ছিলেন। এ ঘটনায় একজন কেবিন ক্রু সদস্য সামান্য আহত হন। তাকে ঘটনাস্থলেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং পরে হাসপাতালে পাঠানো হয়।
যাত্রীদের নিরাপদে নামিয়ে আনা হয় এবং শাটল বাসে করে টার্মিনালে পৌঁছে দেওয়া হয়। যাত্রীদের প্রয়োজন অনুযায়ী হোটেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং নতুন ফ্লাইটে বুকিং দেওয়া হচ্ছে।
তবে সংঘর্ষের কারণ সম্পর্কে এখনো কোনো তথ্য জানা যায়নি। বন্দরের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই ঘটনায় বিমানবন্দরের সামগ্রিক কার্যক্রমে কোনো প্রভাব পড়েনি।
যাত্রীদের এ অভিজ্ঞতার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে ডেল্টা এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ।
সূত্রঃ সিবিএস
