  2. আন্তর্জাতিক

রেকর্ড পতন: এখন এক ডলার সমান ৯০ ভারতীয় রুপি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৫৬ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
রেকর্ড পতন: এখন এক ডলার সমান ৯০ ভারতীয় রুপি
ভারতীয় রুপি

ভারতীয় রুপি আবার বড় ধরনের পতনের মুখে পড়েছে। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) প্রথমবারের মতো প্রতি ডলারের বিপরীতে ৯০ রুপি লেনদেন হয়।

এদিন মার্কিন ডলারের বিপরীতে রুপির দর নেমে দাঁড়ায় ৯০.১৩, যা আগের দিনের রেকর্ড ৮৯.৯৪-কেও ছাড়িয়ে গেছে।

রুপির দরপতনের পেছনে রয়েছে কয়েকটি কারণ। এর মধ্যে অন্যতম হলো দুর্বল বাণিজ্য পরিস্থিতি, পোর্টফোলিও বা বিদেশি বিনিয়োগ প্রবাহ কমে যাওয়া ও ভারত–যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা।

এই কারণগুলো পুরো সেশনে রুপিকে চাপের মধ্যে রেখেছে। রুপির তীব্র পতনের প্রভাব পড়েছে দেশটির শেয়ারবাজারেও।

দুর্বল রুপি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে মূল্যস্ফীতি ও বিদেশি বিনিয়োগ কমে যাওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাজার বিশ্লেষকেরা বলছেন, ভারত–মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হলে রুপির পতন থামবে, এমনকি উল্টো বাড়তেও পারে। আশা করা হচ্ছে, চুক্তিটি এই মাসেই হতে পারে। তবে চুক্তিতে ভারতের ওপর শুল্কসংক্রান্ত কী সিদ্ধান্ত আসছে— তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এদিকে বুধবার ভারতের শেয়ারবাজার তুলনামূলক শান্তভাবে লেনদেন শুরু করে, প্রধান সূচক দুটিতেই ছিল সীমিত ওঠানামা।

সূত্র: এনডিটিভি

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।