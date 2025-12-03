  2. আন্তর্জাতিক

২০২৭ সালের মধ্যে রাশিয়ার গ্যাস আমদানি বন্ধ করবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১৩ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
২০২৭ সালের মধ্যে রাশিয়ার গ্যাস আমদানি বন্ধ করবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন
২০২৭ সালের মধ্যে রাশিয়ার গ্যাস আমদানি বন্ধ করতে চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)/ ছবি: এআই দিয়ে বানানো

রুশ জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাতে বড় পদক্ষেপ নিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। বুধবার (৩ নভেম্বর) ইউরোপীয় কাউন্সিল জানায়, ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সঙ্গে তারা ২০২৭ সালের মধ্যে রাশিয়া থেকে গ্যাস আমদানি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার বিষয়ে চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছেছে।

ঘোষণা অনুযায়ী, এই চুক্তিতে রুশ জ্বালানির ওপর আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক ধাপে ধাপে নিষেধাজ্ঞা যুক্ত থাকবে। এর আওতায় ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ রাশিয়া থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানিতে পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। আর ২০২৭ সালের শরৎ থেকেই বন্ধ হবে রাশিয়া থেকে পাইপলাইন গ্যাস আমদানি।

সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত রাশিয়া থেকে আসা গ্যাস ইইউয়ের মোট আমদানির ১২ শতাংশ, যা ২০২২ সালে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার আগে ছিল ৪৫ শতাংশ। এখনো হাঙ্গেরি, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের মতো কয়েকটি দেশ রুশ গ্যাস আমদানি করছে।

সূত্র: রয়টার্স

এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।