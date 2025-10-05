  2. আন্তর্জাতিক

ছোট পোশাক পরায় মডেলদের শাসালেন ডানপন্থি নেতা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০১ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
ছোট পোশাক পরায় মডেলদের শাসালেন ডানপন্থি নেতা
ছবি: এনডিটিভির ভিডিও থেকে নেওয়া।

ভারতের উত্তরাখণ্ডে ছোট পোশাক পরায় মডেলদের শাসিয়েছেন এক ডানপন্থি সংগঠনের নেতা। ‘মিস ঋষিকেশ’ সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার মহড়া অনুষ্ঠানে এমন ঘটনা ঘটেছে।

শুক্রবার (৩ সেপ্টেম্বর) ‘লায়ন্স ক্লাব ঋষিকেশ’-এর আয়োজিত প্রতিযোগিতার মহড়ায় উপস্থিত হয়ে রাষ্ট্রীয় হিন্দু শক্তি সংগঠন-এর রাজ্য সভাপতি রঘবেন্দ্র ভাটনাগর নেতৃত্বে একদল সদস্য মডেলদের ছোট পোশাক পরার জন্য আপত্তি তোলেন।

একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ভাটনাগর প্রতিযোগীদের সঙ্গে তীব্র বাগবিতণ্ডায় জড়াচ্ছেন এবং বলছেন, মডেলিং শেষ, এখন বাড়ি যাও। এটা ঋষিকেশের সংস্কৃতি নয়।

এ সময় এক নারী প্রতিযোগী পাল্টা প্রশ্ন করেন, তাহলে দোকানগুলোতে এসব পোশাক বিক্রি বন্ধ করুন ।

ভাটনাগর তখন বলেন, তুমি আমাকে কিছু বলো না।

জবাবে ওই প্রতিযোগী বলেন, তাহলে আপনিও আমাদের কিছু বলবেন না। আমরা যা করছি, করতে দিন।

এরপর ভাটনাগর বলেন, তোমরা যা খুশি করো, কিন্তু বাড়িতে গিয়ে করো। এই অনুষ্ঠান বন্ধ করবো আমি।

লায়ন্স ক্লাব ঋষিকেশ-এর সভাপতি পঙ্কজ চাঁদানি প্রতিযোগীদের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, ওরা প্রাপ্তবয়স্ক, নিজের ইচ্ছেমতো পোশাক বেছে নেওয়ার অধিকার তাদের আছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পাওয়া যায়নি। উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা করেই বিষয়টি মীমাংসা হয়েছে।

ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই নৈতিক পুলিশিং নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়েছে। অনেকেই বলছেন, এ ধরনের হস্তক্ষেপ নারীদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংস্কৃতির নামে ‘মোরাল পুলিশিং’-এর নতুন উদাহরণ।

সূত্র: এনডিটিভি

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।