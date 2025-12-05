ব্রিসবেন টেস্ট
ইংল্যান্ডের বাজে ফিল্ডিংয়ের দিনে ৪৪ রানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া
ব্রিসবেন টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ফিল্ডিংয়ে খুবই বাজে সময় পার করেছে ইংল্যান্ড। পাঁচ ক্যাচ মিসের মহড়ায় অস্ট্রেলিয়াকে এগিয়ে দিয়েছে খোদ ইংল্যান্ডের ফিল্ডাররাই। দ্বিতীয় দিন শেষে ৪৪ রানে এগিয়ে আছে অজিরা। বোর্ডে রান ৬ উইকেটে ৩৭৮।
ক্যাচ শুরুটা হয়ছিল ট্রাভিস হেডকে দিয়ে। আর শেষটা অ্যালেক্স ক্যারির। এমন বাজে ফিল্ডিংয়ের সুযোগটা তো লুফে নেয়ারই ছিল অজিদের। সেটাই করেছে স্বাগতিকরা। ইংলিশদের ৩৩৪ রানের প্রথম ইনিংসের সংগ্রহ টপকে দিনশেষে এগিয়ে গেছে স্বাগতিকরা।
মাত্র ৩ রানে থাকা অবস্থাতেই জীবন পান ৩৩ রান করে আউট হওয়া হেড। জোফরা আর্চারের বলে সেই ক্যাচ ছাড়েন জেমি স্মিথ। আগেই ফিরিয়ে দেওয়া গেলে ৭৭ রানের উদ্বোধনী জুটিটা পেতো না অস্ট্রেলিয়া।
দুবার ছাড়ে অ্যালেক্স ক্যারির উইকেট। ক্যামেরন গ্রিনের বিদায়ের পর ক্যারি উইকেটে এসে প্রথম বলেই গালিতে দেন ক্যাচ। কার্সের বলে সেই ক্যাচ ছাড়েন বেন ডাকেট। সেসময় দ্রুত দুই উইকেট হারানো স্বাগতিকরা আরও চাপে পড়তে পারতো ইংলিশরা ক্যারিকে ফেরাতে পারলে।
দিনের শেষদিকে আবারও ক্যাচ দেন ক্যারি ২৫ রানে থাকা অবস্থায় আর্চারের বলে। এবার মিস করেন রুট। যদিও কিছুটা কঠিনই ছিল ক্যাচটা। ক্যারি ফিফটির কাছাকাছি ৪৬ রানে অপরাজিত থেকে দিনের খেলা শেষ করেছে। জীবন পেয়েছেন জশ ইংলিস ও মাইকেল নেসারও।
ডাকেট ছাড়েন ইংলিসের ক্যাচ। তবে তিনি করতে পারেননি ২৩ রানের বেশি। কার্সের মিসের পর ১৫ রানে অপরাজিত থেকে দিন শেষ করেছেন নেসার।
স্বাগতিকদের হয়ে আজ (৫ ডিসেম্বর) সর্বোচ্চ ৭২ রান এসেছে ওপেনার জ্যাক ওয়েদারাল্ডের ব্যাটে। লাবুশেন করেছেন ৬৫, স্মিথ ৬১।
২৫তম ফিফটি তুলে নিয়ে লাবুশেন দিবারাত্রির টেস্টে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ১ হাজার রানের দেখাও পেয়েছেন।
আইএন/এমএস