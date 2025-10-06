ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠিত না হলে মধ্যপ্রাচ্যে প্রকৃত শান্তি আসবে না
স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠিত না হলে মধ্যপ্রাচ্যে প্রকৃত শান্তি কখনোই প্রতিষ্ঠিত হবে না বলে মন্তব্য করেছেন মিশরের প্রেসিডেন্ট ফাত্তাহ আল সিসি। এমন সময় ফাত্তাহ আল সিসি এ মন্তব্য করেছেন যখন সোমবার (৬ অক্টোবর) মিশরের রাজধানী কায়রোতে ট্রাম্পের শান্তি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাতার ও মিশরের মধ্যস্থতায় এ আলোচনায় যোগ দিয়েছে হামাস।
এদিকে আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক মহাপরিচালক আলন লিয়েল বলেছেন, গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতি বা টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা অনেক দূরের বিষয়। বর্তমান ইসরায়েলি সরকার স্থায়ী শান্তি চুক্তি নিয়ে ভাবছে না। এর মাধ্যমে হয়তো বন্দি বিনিময়ের সঙ্গে একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি হতে পারে কিন্তু যুদ্ধের সমাপ্তি হবে না। ইসরায়েলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এখনো সামরিক সমাধানকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি প্রস্তাবে হামাস সম্মতি দিলেও আগ্রাসন বন্ধ করেনি ইসরায়েলি বাহিনী। এ প্রস্তাবে যুদ্ধবিরতি কথা থাকলে শুক্রবার ( ৩ অক্টোবর) থেকে সোমবার (৬ অক্টোবর) পর্যন্ত ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ১০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরতায় গাজায় এখন পর্যন্ত ৬৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। ইউনিসেফের তথ্য মতে, এ যুদ্ধে ২০ হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে ৪২ হাজারের বেশি শিশু যাদের মধ্যে অন্তত ২১ হাজার শিশু স্থায়ীভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।
সূত্র : ওয়াফা নিউজ এজেন্সি/আল জাজিরা
