গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে প্রথম দফার আলোচনা ‘ইতিবাচকভাবে’ শেষ হয়েছে

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫০ এএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে প্রথম দফার আলোচনা ‘ইতিবাচকভাবে’ শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন আলোচনা অংশ নেওয়া যুক্তরাষ্ট্র, কাতার ও মিশরের প্রতিনিধিরা/ ছবি: এআই দিয়ে বানানো

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে হামাস ও মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম দফার বৈঠক ‘ইতিবাচকভাবে’ শেষ হয়েছে। তবে আলোচনার অগ্রগতি বা সম্ভাব্য সমঝোতার বিষয়ে এখনো বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

গাজা যুদ্ধের অবসান ও মানবিক সহায়তা প্রবাহ পুনরায় চালুর পথ তৈরি করতে এই আলোচনা একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সোমবার (৬ অক্টোবর) মিশরের শার্ম আল-শেখ শহরে অনুষ্ঠিত এ আলোচনায় অংশ নেন হামাসের প্রতিনিধিরা। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এতে যুক্ত ছিলেন মিশর, কাতার ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা। মঙ্গলবারও (৭ অক্টোবর) এ আলোচনা চলবে জানা গেছে।

মিশরের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিভিশন চ্যানেল আল-কাহেরা নিউজের বরাত দিয়ে আল-জাজিরা জানায়, প্রথম দিনের বৈঠক গঠনমূলক পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। তবে আলোচনার অগ্রগতি বা সম্ভাব্য সমঝোতার বিষয়ে এখনো বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

এ আলোচনায় অংশ নিতে সোমবারই ইসরায়েলি একটি প্রতিনিধি দল শার্ম আল-শেখে পৌঁছায় বলে জানা গেছে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এই বৈঠককে গাজায় চলমান রক্তপাত ও মানবিক বিপর্যয় বন্ধের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, আলোচনার মূল লক্ষ্য মাঠপর্যায়ে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করা, যাতে বন্দি ও জিম্মি বিনিময় চুক্তি কার্যকর করা যায়। সম্ভাব্য চুক্তি অনুযায়ী, গাজায় আটক থাকা সব ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং বিনিময়ে ইসরায়েল তার কারাগারে বন্দি নির্দিষ্ট সংখ্যক ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেবে।

এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, গাজা যুদ্ধবিরতি নিয়ে তার প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় হামাস কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে। সোমবার ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, হামাস বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্মত হয়েছে। আমরা ভালো অগ্রগতি করছি।

যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ‘রেড লাইন’ বা সীমারেখা, যেমন হামাসকে নিরস্ত্র করার শর্ত থাকছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, যদি কিছু শর্ত পূরণ না হয়, তাহলে আমরা তা করবো না। তবে আমার মনে হয়, আমরা বেশ ভালো অগ্রগতি করছি।

তিনি আরও বলেন, এটা এমন এক চুক্তি যেখানে সবাই অবিশ্বাস্যভাবে একসঙ্গে এসেছে। আমি সত্যিই মনে করি, আমরা এই চুক্তিটি সম্পন্ন করতে পারবো।

সূত্র: আল-জাজিরা, বিবিসি

