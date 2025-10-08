ইসরায়েলি কারাগারে বিনাবিচারে এক ফিলিস্তিনির মৃত্যু

ইসরায়েলি কারাগারে বিনাবিচারে এক ফিলিস্তিনির মৃত্যু
ইসরায়েলের কারাগারে কোনো অভিযোগ ছাড়াই আটক এক ফিলিস্তিনি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। বিনাবিচারে নিহত ওই ফিলিস্তিনি নাগরিকের নাম আহমাদ খাদেরাত (২২)। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি কারাগারে মোট ৭৮ জন ফিলিস্তিনি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে।
প্যালেস্টানিয়ান প্রিজনার্স সোসাইটি জানিয়েছে, প্রশাসনিক বন্দিত্ব আইনের আওতায় খাদেরাত কে আটক করেছিল ইসরায়েলি বাহিনী। তিনি নাগিভ কারাগারে আটক থাকার সময় গুরুতর অসুস্থ হলে মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) তাকে হাসপাতালে পাঠানো এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে। খাদেরাত ২০২৪ সালের ২৩ মে থেকে বিনা বিচারে কোনো অভিযোগ ছাড়াই কারাগারে বন্দি রেখেছিল ইসরায়েল কতৃপক্ষ।
সংস্থাটি অভিযোগ করেছে, খাদেরাতের ডায়াবেটিস ছিল এবং নাগিভ কারাগারে থাকার সময় স্ক্যাবিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বন্দিত্বকালে তার স্বাস্থ্য ক্রমশ খারাপ হয় এবং তার ৪০ কেজি ওজন হ্রাস পায়।
প্রশাসনিক বন্দিত্ব আইনের আওতায়, যে কোন ফিলিস্তিনি নাগরিককে কোনো অভিযোগ ছাড়াই ছয় মাসের জন্য কারাগারে রাখতে পারে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ।
ফিলিস্তিনের মানবাধিকার সংস্থা আদামি'র তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ৩,৫৪৪ জন ফিলিস্তিনি প্রশাসনিক বন্দিত্বে আছেন। এছাড়া মোট ১১,১০০ রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যে ৪০০ শিশু ও ৫৩ নারী রয়েছেন।
সূত্র : আরব নিউজ
কেএম