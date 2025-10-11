মেক্সিকোতে ভারী বৃষ্টিতে ২৩ জনের মৃত্যু
মেক্সিকোতে এক সপ্তাহ ধরে চলা ভারী বৃষ্টিপাতে অন্তত ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দেশটির বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে। মেক্সিকোর বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ জানিয়েছে, দেশটির ৩১টি রাজ্যেই ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলো হলো পূর্বাঞ্চলের ভেরাক্রুজ, মধ্যাঞ্চলের কেরেতারো ও হিদালগো এবং উত্তর-কেন্দ্রীয় রাজ্য সান লুইস পোতসি। খবর এএফপির।
হিদালগো রাজ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। সেখানে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং অন্তত এক হাজার ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুয়েবলা রাজ্যে আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে এবং সেখানে ১১ জন নিখোঁজ রয়েছেন। এছাড়া ভেরাক্রুজে এক শিশুর মৃত্যু ও কেরেতারোতে এক পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
জাতীয় বেসামরিক প্রতিরক্ষা সমন্বয়ক লাউরা ভেলাজকেজ বলেন, আক্রান্ত এলাকাগুলোতে ভূমিধস, নদীর পানি উপচে পড়া এবং সড়ক ধসে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর প্রেসিডেন্ট ক্লাউডিয়া শেইনবাম সামাজিক মাধ্যম এক্সে লিখেছেন, আমরা জনগণকে সহায়তা, রাস্তা পুনরায় খুলে দেওয়া এবং বিদ্যুৎ সংযোগ পুনঃস্থাপনের কাজ করছি।
সরকার জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সহায়তা পৌঁছাতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এরই মধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার সৈন্য, উদ্ধার সরঞ্জাম ও যানবাহন সেখানে পাঠানো হয়েছে। গৃহহীন লোকজনের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রও খোলা হয়েছে।
চলতি বছরে মেক্সিকোতে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত দেখা যাচ্ছে। রাজধানী মেক্সিকো সিটিতেও এ বছর রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে।
এদিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের দিকে এগিয়ে আসা গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড় রেমন্ডের প্রভাবেও দেশটিতে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। এই ঝড়ের প্রভাবে চিয়াপাস, গুয়েরেরো, ওয়াহাকা ও মিচোয়াকান রাজ্যে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় হারিকেন কেন্দ্র জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহে এই ঝড় দক্ষিণ বাজা ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে আঘাত হানতে পারে।
টিটিএন