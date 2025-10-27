সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৭ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
ম্যাক্রোর স্ত্রীকে সাইবার বুলিং, আদালতে হাজিরা দিলেন ১০ জন
ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোর স্ত্রী ব্রিজিট ম্যাক্রোকে নিয়ে সাইবার বুলিং করায় দেশটির আদালতে মামলা হয়েছে। অনলাইনে মিথ্যা ও ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য ছড়ানোর অভিযোগে ১০ জন আদালতে হাজিরা দিয়েছেন। ব্রিজিটের জেন্ডার-সেক্সোয়ালিটি এবং প্রেসিডেন্ট দম্পতির মধ্যে ২৪ বছর বয়সের ব্যবধান নিয়ে অনলাইনে মানহানিকর তথ্য প্রকাশের জন্য তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযুক্তরা সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে পারেন।
এজিয়ান সাগরে আবারও নৌকাডুবি, ৪ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু
গ্রিসের লেসবোস দ্বীপের কাছে ছোট একটি নৌকা উল্টে চারজন অভিবাসনপ্রত্যাশী মারা গেছেন। এজিয়ান সাগরে পানিতে ডুবে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে সোমবার (২৭ অক্টোবর) গ্রিস কোস্টগার্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এ বছরের অক্টোবর মাসে এজিয়ান সাগরের গ্রিসের অংশে এখন পর্যন্ত ২০ জন নিহত হয়েছেন।
অষ্টমবারের মতো ক্যামেরুনের প্রেসিডেন্ট হলেন ৯২ বছরের পল
৯২ বছর বয়সী পল বিয়া অষ্টমবারের জন্য ক্যামেরুনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। আবারও জাতীয় নির্বাচনে জয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বের দীর্ঘমেয়াদি এবং সবচেয়ে বয়স্ক রাষ্ট্রপ্রধানের তকমা পেয়েছেন পল বিয়া। ১৯৮২ সালে ক্যামেরুনের ক্ষমতায় আসেন পল বিয়া। গত ৪৩ বছর ধরে শক্তিশালীভাবে দেশটির ক্ষমতা ধরে রেখেছেন তিনি।
জ্বালানি সংকটে মালির সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা
জ্বালানি সংকটের কারণে সারাদেশে সব স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে মালির সামরিক সরকার। শিক্ষামন্ত্রী আমাদু সি সাভান রোববার (২৬ অক্টোবর) এক ঘোষণায় এমন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে আল-জাজিরা।
ঘূর্ণিঝড় মন্থার আতঙ্কে উপকূলীয় এলাকায় মাইকিং শুরু
দ্রুত গতিতে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় মন্থা। আগামী মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়া অঞ্চলের আশপাশে আছড়ে পড়তে পারে এই ঝড়। সে সময় মন্থার সর্বোচ্চ গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১১০ কিলোমিটার। সেই সঙ্গে দমকা হাওয়া প্রবল দাপট থাকবে।
দক্ষিণ চীন সাগরে ৩০ মিনিটের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রের হেলিকপ্টার ও যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত
দক্ষিণ চীন সাগরে মাত্র ৩০ মিনিটের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রের একটি হেলিকপ্টার ও একটি যুদ্ধবিমান ‘রহস্যজনকভাবে’ বিধ্বস্ত হয়েছে। রোববার (২৬ অক্টোবর) পৃথকভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে উভয় দুর্ঘটনাতেই সব সদস্যকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর প্যাসিফিক ফ্লিট।
নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রী হলেন আরও ২ জন, ফের বিতর্কের ঝড়
নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রী হলেন আরও ২ জন। দেশটির অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশিলা কার্কি তৃতীয়বারের মতো তার মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করেছেন। নতুন দুই মন্ত্রী যুক্ত হওয়ায় মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০ জনে। এর আগে কার্কি ঘোষণা দিয়েছিলেন, তার মন্ত্রিসভা সর্বোচ্চ ১১ সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন।
প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ামে কীভাবে হলো দুঃসাহসী চুরি, ধাপে ধাপে বর্ণনা
প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ামে এত নিরাপত্তার মধ্যেও কীভাবে হলো দুঃসাহসী চুরি- এমন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে অনেকের মনে। সেখানে কীসের ঘাটতি ছিল, চোরেরা কীভাবে ঢুকলো আর কীভাবেই বা নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারলো? বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পরিদর্শিত এই মিউজিয়াম থেকে রাজকীয় গহনা চুরির এক সপ্তাহ পর শনিবার প্রথম সন্দেহভাজনদের গ্রেফতারের কথা জানিয়েছে প্যারিস প্রসিকিউটরের কার্যালয়।
যুক্তরাষ্ট্রে চলছে শাটডাউন, বন্ধ হচ্ছে খাদ্য সহায়তা
চলমান সরকারি অচলাবস্থার (শাটডাউন) কারণে আগামী নভেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ৪ কোটিরও বেশি মানুষ খাদ্য সহায়তা পাবেন না বলে জানিয়েছে মার্কিন কৃষি বিভাগ। যুক্তরাষ্ট্রের সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম অনেক পরিবারের দৈনন্দিন বাজারের প্রধান সহায়ক হিসেবে কাজ করে।
গাজায় শান্তিরক্ষী পাঠাতে প্রস্তুত মালয়েশিয়া: আনোয়ার ইব্রাহিম
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম জানিয়েছেন, দেশটি গাজায় শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠাতে প্রস্তুত। তিনি এই ঘোষণা দেন কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ৪৭তম আসিয়ান সম্মেলনের সাইডলাইনে জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেসের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে।
