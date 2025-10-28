ফিলিস্তিনে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নিয়ন্ত্রণে ১ কোটি ডলার বরাদ্দ দিয়েছে ইসরায়েল

ফিলিস্তিনে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নিয়ন্ত্রণে ১ কোটি ডলার বরাদ্দ দিয়েছে ইসরায়েল
ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারণের জন্য ১ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলারের বেশি তহবিল অনুমোদন করেছে ইসরায়েলি সরকার। ফিলিস্তিনি ঐতিহ্যকে ‘ইহুদাইজ’ এবং দখল করার একটি চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এ তহবিল অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।
ইসরায়েলের সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই তহবিল ২০২৩ সালে শুরু হওয়া ‘দীর্ঘমেয়াদী উদ্ধার পরিকল্পনার’ অংশ। চুরি হওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ রক্ষা, মূল স্থানে পুনঃস্থাপন ও উন্নয়ন প্রকল্প ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তবে ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলো এই পরিকল্পনার সমালোচনা করে বলেছে, এটি অধিকৃত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় পরিবর্তনের একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা।
পরিকল্পনাটি তত্ত্বাবধান করছেন ইসরায়েলি হেরিটেজ মন্ত্রী আমিখাই এলিয়াহু। তিনি জানিয়েছেন, আমরা পশ্চিম তীরে সার্বভৌমত্বের আনুষ্ঠানিক প্রয়োগের জন্য অপেক্ষা করব না।
অর্থায়নটি পশ্চিম তীরের উত্তরের ও দক্ষিণের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহে, জর্ডান উপত্যকাসহ অন্যান্য স্থানে প্রযোজ্য হবে। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ দাবী করছে, এই অঞ্চলের কিছু স্থান ইহুদী ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত।
সমালোচকরা মনে করেন, এই নীতি ফিলিস্তিনি ঐতিহ্য দখল এবং পুনঃনির্ধারণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, পাশাপাশি ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোকে লুট এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরি করছে।
কেএম